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انطلاق أعمال الدورة الثالثة (للحوار السياسي العربي الياباني) بالجامعة العربية

9/5/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 9 (كونا) -- بدأت مساء اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري (للحوار السياسي العربي الياباني) على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني برئاسة مصر واليابان وذلك لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال (رئيس الدورة الحالية 159) لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي إن اليابان لها مكانة خاصة في العالم العربي بسبب مواقفها المتوازنة وعلاقتها القديمة بدول المنطقة التي تمتد لقرون طويلة.
وأكد شكري أن هناك حرصا من الجانبين العربي والياباني على التعاون الدائم والصداقة التي تربط بين شعوبنا باعتبارها قيمة أساسية وركيزة راسخة يحرص الطرفان على دعمها.
وأضاف أنه "في صلب التعاون الياباني العربي هناك برامج تعاون ذات أهداف إنسانية راقية رعتها في أغلب الأحيان مساعدات يابانية مقدرة ونفذتها عقول وأياد عربية مبدعة".
وأشار شكري إلى أن العلاقات السياسية العربية - اليابانية محل تقدير متبادل من الطرفين وتشهد العديد من المشتركات وتدور في آفاق من الشفافية عبر الحوار المستمر الذي يستهدف تعزيز التعاون المشترك.
ولفت إلى أن التعاون الاقتصادي بين اليابان والعالم العربي يتسم بالتنوع إذ بلغ حجم التجارة العربية - اليابانية 100 مليار دولار في عام 2021 وهناك إرادة من الجانبين للاستفادة من هذه العلاقات سواء رقميا أو من خلال تعميق الأبعاد الاقتصادية والتعاون في مجالات التكنولوجيا.
وأشار شكري إلى أن عقد هذا الاجتماع يعبر عن الحرص على تطوير أطر العمل العربي - الياباني المشترك وتبادل الرؤى إزاء الأزمات التي تعصف بعالمنا المعاصر لما لها من تبعات هائلة على المنطقة العربية واليابان.
وأكد أن الاجتماع يشكل فرصة لبحث أفضل السبل للتعاون تحت مظلة الجامعة العربية.
وأعرب شكري عن ثقته أن الحوار سيكون شفافا ويتيح نتائج إيجابية ستصب في صالح شعوبنا ودولنا.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا في كلمته أن "المجتمع الدولي يمر بنقطة تحول تاريخية" موضحا أن "عدوان روسيا على اوكرانيا يهز اساس النظام الدولي الذي استفدنا منه جميعا".
وأضاف "نشهد توترات متزايدة في شرق آسيا وان اي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أمر غير مقبول في أي مكان في العالم".
وشدد يوشيماسا على أنه "حان الوقت للتوحد من أجل دعم النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على سيادة القانون والنظر إلى الشرق الأوسط وبالرغم من أننا لا نزال نشهد صراعات طويلة الأمد في العديد من الأماكن فيه إلا أن هناك بارقة أمل".
وأوضح أن هناك زخما جديدا للتعاون يبرز في أماكن مختلفة في المنطقة مثل "استئناف العلاقات السعودية الإيرانية مشيرا إلى أنه من الممكن أن تؤدي هذه التطورات إلى المزيد من التفاعل الإقليمي الأكثر نشاطا وإلى تحقيق الاستقرار في نهاية المطاف" وبما أن "المجتمع الدولي يتغير والوضع في الشرق الأوسط يتطور بشكل ديناميكي فإن طريقتنا في التعاون يجب أن تتغير أيضا".
ولفت يوشيماسا إلى إن "أمن الطاقة يظل عنصرا أساسيا في السياسة اليابانية تجاه المنطقة لكن علاقتنا لا ينبغي أن تتوقف عند هذا الحد وبدلا من ذلك في هذه الفترة المضطربة ينبغي لنا أن نصبح شركاء بشكل أوثق شركاء يتصدون للتحديات معا".
وقال"ابتداء من اليوم تود اليابان تعميق علاقتها مع العالم العربي على مستويات متعددة من خلال العمل بشكل مكثف على ثلاث ركائز" مشيرا إلى أن الركيزة الأولى هي "التعاون نحو الرخاء" وذلك عبر تقوية علاقتنا الاقتصادية من منظور طويل الأجل في مجموعة واسعة من المجالات من خلال أعمال من قبيل ترويج الأعمال التجارية وتنمية الموارد البشرية ومواجهة التحديات الجديدة بما في ذلك تغير المناخ.
وأشار إلى أنه مع إجمالي عدد السكان الذي يزيد عن 460 مليون نسمة والناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ حوالي 5ر3 تريليون دولار فإن العالم العربي لديه القدرة على أن يصبح سوقا عملاقا.
ولفت في هذا الاطار الى انه يتمتع بمعالم سياحية موضحا أن اليابان لديها سوق ناضجة وتكنولوجيا وموارد بشرية عالية الجودة وشركات ذات كفاءة عالمية وشركات ناشئة مفعمة بالحيوية ومعا يمكننا إنشاء تضافرات رائعة.
وقال ان اليابان ستعمل على تحسين بيئة الأعمال بما في ذلك إنشاء الأطر القانونية وعقد منتديات الأعمال في العالم العربي.
ومن خلال هذه التدابير فإن الحكومة اليابانية ستقوم بتشجيع الشركات اليابانية بشكل فعال على توسيع عملياتها لتصل إلى الشرق الأوسط ولمساعدة المنطقة على تنويع اقتصادها وصناعاتها. (يتبع)

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