انطلاق أعمال الدورة الثالثة (للحوار السياسي العربي الياباني) بالجامعة العربية
التاريخ
9/5/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 9 (كونا) -- بدأت مساء اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري (للحوار السياسي العربي الياباني) على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني برئاسة مصر واليابان وذلك لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال (رئيس الدورة الحالية 159) لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي إن اليابان لها مكانة خاصة في العالم العربي بسبب مواقفها المتوازنة وعلاقتها القديمة بدول المنطقة التي تمتد لقرون طويلة.
وأكد شكري أن هناك حرصا من الجانبين العربي والياباني على التعاون الدائم والصداقة التي تربط بين شعوبنا باعتبارها قيمة أساسية وركيزة راسخة يحرص الطرفان على دعمها.
وأضاف أنه "في صلب التعاون الياباني العربي هناك برامج تعاون ذات أهداف إنسانية راقية رعتها في أغلب الأحيان مساعدات يابانية مقدرة ونفذتها عقول وأياد عربية مبدعة".
وأشار شكري إلى أن العلاقات السياسية العربية - اليابانية محل تقدير متبادل من الطرفين وتشهد العديد من المشتركات وتدور في آفاق من الشفافية عبر الحوار المستمر الذي يستهدف تعزيز التعاون المشترك.
ولفت إلى أن التعاون الاقتصادي بين اليابان والعالم العربي يتسم بالتنوع إذ بلغ حجم التجارة العربية - اليابانية 100 مليار دولار في عام 2021 وهناك إرادة من الجانبين للاستفادة من هذه العلاقات سواء رقميا أو من خلال تعميق الأبعاد الاقتصادية والتعاون في مجالات التكنولوجيا.
وأشار شكري إلى أن عقد هذا الاجتماع يعبر عن الحرص على تطوير أطر العمل العربي - الياباني المشترك وتبادل الرؤى إزاء الأزمات التي تعصف بعالمنا المعاصر لما لها من تبعات هائلة على المنطقة العربية واليابان.
وأكد أن الاجتماع يشكل فرصة لبحث أفضل السبل للتعاون تحت مظلة الجامعة العربية.
وأعرب شكري عن ثقته أن الحوار سيكون شفافا ويتيح نتائج إيجابية ستصب في صالح شعوبنا ودولنا.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا في كلمته أن "المجتمع الدولي يمر بنقطة تحول تاريخية" موضحا أن "عدوان روسيا على اوكرانيا يهز اساس النظام الدولي الذي استفدنا منه جميعا".
وأضاف "نشهد توترات متزايدة في شرق آسيا وان اي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أمر غير مقبول في أي مكان في العالم".
وشدد يوشيماسا على أنه "حان الوقت للتوحد من أجل دعم النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على سيادة القانون والنظر إلى الشرق الأوسط وبالرغم من أننا لا نزال نشهد صراعات طويلة الأمد في العديد من الأماكن فيه إلا أن هناك بارقة أمل".
وأوضح أن هناك زخما جديدا للتعاون يبرز في أماكن مختلفة في المنطقة مثل "استئناف العلاقات السعودية الإيرانية مشيرا إلى أنه من الممكن أن تؤدي هذه التطورات إلى المزيد من التفاعل الإقليمي الأكثر نشاطا وإلى تحقيق الاستقرار في نهاية المطاف" وبما أن "المجتمع الدولي يتغير والوضع في الشرق الأوسط يتطور بشكل ديناميكي فإن طريقتنا في التعاون يجب أن تتغير أيضا".
ولفت يوشيماسا إلى إن "أمن الطاقة يظل عنصرا أساسيا في السياسة اليابانية تجاه المنطقة لكن علاقتنا لا ينبغي أن تتوقف عند هذا الحد وبدلا من ذلك في هذه الفترة المضطربة ينبغي لنا أن نصبح شركاء بشكل أوثق شركاء يتصدون للتحديات معا".
وقال"ابتداء من اليوم تود اليابان تعميق علاقتها مع العالم العربي على مستويات متعددة من خلال العمل بشكل مكثف على ثلاث ركائز" مشيرا إلى أن الركيزة الأولى هي "التعاون نحو الرخاء" وذلك عبر تقوية علاقتنا الاقتصادية من منظور طويل الأجل في مجموعة واسعة من المجالات من خلال أعمال من قبيل ترويج الأعمال التجارية وتنمية الموارد البشرية ومواجهة التحديات الجديدة بما في ذلك تغير المناخ.
وأشار إلى أنه مع إجمالي عدد السكان الذي يزيد عن 460 مليون نسمة والناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ حوالي 5ر3 تريليون دولار فإن العالم العربي لديه القدرة على أن يصبح سوقا عملاقا.
ولفت في هذا الاطار الى انه يتمتع بمعالم سياحية موضحا أن اليابان لديها سوق ناضجة وتكنولوجيا وموارد بشرية عالية الجودة وشركات ذات كفاءة عالمية وشركات ناشئة مفعمة بالحيوية ومعا يمكننا إنشاء تضافرات رائعة.
وقال ان اليابان ستعمل على تحسين بيئة الأعمال بما في ذلك إنشاء الأطر القانونية وعقد منتديات الأعمال في العالم العربي.
ومن خلال هذه التدابير فإن الحكومة اليابانية ستقوم بتشجيع الشركات اليابانية بشكل فعال على توسيع عملياتها لتصل إلى الشرق الأوسط ولمساعدة المنطقة على تنويع اقتصادها وصناعاتها. (يتبع)
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