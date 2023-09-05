السعودية تعلن وصول سفيرها لطهران لمباشرة عمله

عمان 5 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية السعودية وصول السفير السعودي المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبدالله بن سعود العنزي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، وذلك لمباشرة مهام عمله.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قال السفير العنزي لدى وصوله إلى العاصمة طهران إن توجهيات القيادة السعودية تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب "كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تسهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين ".

--(بترا)

أ ن/أز/ ع ط

05/09/2023 20:59:22