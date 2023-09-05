السعودية تعلن وصول سفيرها لطهران لمباشرة عمله
التاريخ
9/5/2023 2:31:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية السعودية وصول السفير السعودي المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبدالله بن سعود العنزي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، وذلك لمباشرة مهام عمله.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، قال السفير العنزي لدى وصوله إلى العاصمة طهران إن توجهيات القيادة السعودية تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب "كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تسهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين ".
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
05/09/2023 20:59:22
MENAFN05092023000117011021ID1107011291
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