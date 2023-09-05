حوارية سياسية في مادبا

مادبا 5 أيلول (بترا)-نظم نادي الوحدة الثقافي في مادبا مساء اليوم جلسة حوارية استضاف فيها أمين عام حزب تقدم خالد البكار، بحضور جمع من أبناء المجتمع المحلي في مادبا.

وقال البكار إن لجنة التحديث السياسي تهدف للانتقال من العمل الفردي إلى الجماعي ووضع خارطة طريق توصل إلى كتل برلمانية داخل البرلمان وذلك من خلال الأحزاب وهي الطريقة المثلى لذلك.

وحول حق المواطن في التعبير، قال البكار إن الحزب يرنو إلى مستوى مقبول في الحريات في البلاد، لا سيما وأن من حق المواطن ممارسة النقد المباح.

وبين أن الأدوات التي ساهمت ببناء الدولة بمئويتها الأولى لا نعيبها، ولكن يفترض تغييرها نظرا لحجم التسارع الكبير للتغير التكنولوجي، فجاءت المبادرات الملكية الثلاث، وهي التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي ورؤية الإصلاح الإداري.

من جهته تحدث رئيس الدائرة القانونية في الحزب مصطفى الخصاونة ونائب رئيس المجلس المركزي معتز جريسات حول ثوابت حزب تقدم، ومنطلقاته، لافتين إلى أن الحزب يعمل على تقديم رؤية متكاملة لمواجهة تحديات الوطن.

وجرى حوار موسع تناول أهمية نشر الثقافة الحزبية والتركيز على البرامجية التي تعالج التحديات التي يواجهها الوطن.

--(بترا)

ج ب/ب ع/ ع ط

05/09/2023 20:58:15