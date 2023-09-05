حوارية سياسية في مادبا
التاريخ
9/5/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
مادبا 5 أيلول (بترا)-نظم نادي الوحدة الثقافي في مادبا مساء اليوم جلسة حوارية استضاف فيها أمين عام حزب تقدم خالد البكار، بحضور جمع من أبناء المجتمع المحلي في مادبا.
وقال البكار إن لجنة التحديث السياسي تهدف للانتقال من العمل الفردي إلى الجماعي ووضع خارطة طريق توصل إلى كتل برلمانية داخل البرلمان وذلك من خلال الأحزاب وهي الطريقة المثلى لذلك.
وحول حق المواطن في التعبير، قال البكار إن الحزب يرنو إلى مستوى مقبول في الحريات في البلاد، لا سيما وأن من حق المواطن ممارسة النقد المباح.
وبين أن الأدوات التي ساهمت ببناء الدولة بمئويتها الأولى لا نعيبها، ولكن يفترض تغييرها نظرا لحجم التسارع الكبير للتغير التكنولوجي، فجاءت المبادرات الملكية الثلاث، وهي التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي ورؤية الإصلاح الإداري.
من جهته تحدث رئيس الدائرة القانونية في الحزب مصطفى الخصاونة ونائب رئيس المجلس المركزي معتز جريسات حول ثوابت حزب تقدم، ومنطلقاته، لافتين إلى أن الحزب يعمل على تقديم رؤية متكاملة لمواجهة تحديات الوطن.
وجرى حوار موسع تناول أهمية نشر الثقافة الحزبية والتركيز على البرامجية التي تعالج التحديات التي يواجهها الوطن.
--(بترا)
ج ب/ب ع/ ع ط
05/09/2023 20:58:15
MENAFN05092023000117011021ID1107011290
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.