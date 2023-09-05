مصر تؤكد تقديم جميع أوجه الدعم للأونروا

مصر تؤكد تقديم جميع أوجه الدعم للأونروا
التاريخ
9/5/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 5 أيلول ( بترا )-أكدت مصر أهمية انتظام وكالة الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين والإبقاء على المساهمات المالية لها من المانحين .
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أحمد أبو زيد إن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للوكالة، بما في ذلك الاستمرار في التنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل ضمان توفير الدعم المالي والسياسي اللازم كي تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
وشدد شكري على أهمية عدم الربط بين تقديم المساهمات المالية للوكالة وأية اعتبارات سياسية، لما ينطوي عليه الأمر من تسييس وتداعيات على مجالات العمل الإنساني الذي تضطلع به الوكالة.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
05/09/2023 20:50:07
MENAFN05092023000117011021ID1107011289
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