مصر تؤكد تقديم جميع أوجه الدعم للأونروا

القاهرة 5 أيلول ( بترا )-أكدت مصر أهمية انتظام وكالة الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين والإبقاء على المساهمات المالية لها من المانحين .

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أحمد أبو زيد إن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للوكالة، بما في ذلك الاستمرار في التنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل ضمان توفير الدعم المالي والسياسي اللازم كي تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وشدد شكري على أهمية عدم الربط بين تقديم المساهمات المالية للوكالة وأية اعتبارات سياسية، لما ينطوي عليه الأمر من تسييس وتداعيات على مجالات العمل الإنساني الذي تضطلع به الوكالة.

--(بترا)

ن ا/أز/ ع ط

05/09/2023 20:50:07