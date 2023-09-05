الدولية للهجرة: 7 ملايين شخص نزحوا داخلياً بالسودان
التاريخ
9/5/2023 2:31:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن عدد النازحين داخليا منذ بداية النزاع في السودان تضاعف، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة.
ووفقاً للموقع الرسمي للمنظمة، أظهرت الأرقام نزوح 7.1 مليون شخص داخلياً في السودان، منهم 3.8 مليون شخص، نزحوا حديثاً نتيجة للعنف الذي اندلع في منتصف نيسان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
وأوضح الموقع، أن معظم النازحين داخليا يتواجدون حاليا في ولايات نهر النيل وشرق دارفور وشمال وجنوب دارفور وسنار والنيل الأبيض.
وأشارت المنظمة إلى أن النزاع تسبب في أزمة إنسانية حادة في وقت أصبح فيه نقص الغذاء والماء والأدوية والوقود حادا للغاية.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير بسبب تعطل طرق التجارة ومحدودية الوصول، مما جعلها غير ميسورة التكلفة بالنسبة لأولئك الذين بقوا في البلدات والمدن المحاصرة في جميع أنحاء السودان.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، فقد تم الإبلاغ عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتشريد القسري، وقتل المدنيين.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
05/09/2023 20:47:55
MENAFN05092023000117011021ID1107011288
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