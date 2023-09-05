الدولية للهجرة: 7 ملايين شخص نزحوا داخلياً بالسودان

عمان 5 أيلول (بترا)- قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن عدد النازحين داخليا منذ بداية النزاع في السودان تضاعف، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة.

ووفقاً للموقع الرسمي للمنظمة، أظهرت الأرقام نزوح 7.1 مليون شخص داخلياً في السودان، منهم 3.8 مليون شخص، نزحوا حديثاً نتيجة للعنف الذي اندلع في منتصف نيسان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

وأوضح الموقع، أن معظم النازحين داخليا يتواجدون حاليا في ولايات نهر النيل وشرق دارفور وشمال وجنوب دارفور وسنار والنيل الأبيض.

وأشارت المنظمة إلى أن النزاع تسبب في أزمة إنسانية حادة في وقت أصبح فيه نقص الغذاء والماء والأدوية والوقود حادا للغاية.

وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير بسبب تعطل طرق التجارة ومحدودية الوصول، مما جعلها غير ميسورة التكلفة بالنسبة لأولئك الذين بقوا في البلدات والمدن المحاصرة في جميع أنحاء السودان.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، فقد تم الإبلاغ عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتشريد القسري، وقتل المدنيين.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ع ط

05/09/2023 20:47:55