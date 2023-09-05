روسيا تخفيض إنتاجها النفطي حتى نهاية 2023

روسيا تخفيض إنتاجها النفطي حتى نهاية 2023
التاريخ
9/5/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 5 أيلول (بترا) - أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.
وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي :"إن مراجعة قرار الخفض الطوعي ستتم بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، وذلك انطلاقا من الأوضاع في الأسواق العالمية".
وأضاف :"هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في نيسان الماضي، الذي يمتد حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الحالي ".
--(بترا)
س ح/أز / ع ط
05/09/2023 20:44:32
MENAFN05092023000117011021ID1107011287
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