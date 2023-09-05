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روسيا تخفيض إنتاجها النفطي حتى نهاية 2023

9/5/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 5 أيلول (بترا) - أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.
وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي :"إن مراجعة قرار الخفض الطوعي ستتم بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، وذلك انطلاقا من الأوضاع في الأسواق العالمية".
وأضاف :"هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في نيسان الماضي، الذي يمتد حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الحالي ".
--(بترا)
س ح/أز / ع ط
05/09/2023 20:44:32

MENAFN05092023000117011021ID1107011287

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