روسيا تخفيض إنتاجها النفطي حتى نهاية 2023

موسكو 5 أيلول (بترا) - أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي :"إن مراجعة قرار الخفض الطوعي ستتم بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، وذلك انطلاقا من الأوضاع في الأسواق العالمية".

وأضاف :"هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في نيسان الماضي، الذي يمتد حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الحالي ".

--(بترا)

س ح/أز / ع ط

05/09/2023 20:44:32