الجامعة العربية تشيد بدعم اليابان للشعب الفلسطيني

القاهرة 5 أيلول ( بترا )-أشاد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بدعم اليابان المالي والاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني سواء تلك المساعدات التي تقدمها لوكالة الأونروا أو بما طرحته من مبادرات.

وطالب أبو الغيط خلال أعمال الـدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية برئاسة مصر، بتحرك سياسي لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، متطلعا أن تحذو اليابان حذو الكثير من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، وهو ما يندرج في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دولياً.

وأشار أبو الغيط الى ان التعاون مع اليابان يشهد نمواً ملحوظاً في مختلف المجالات إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان نحو 114 مليار دولار عام 2022، وتعد اليابان الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي، بنسبة تقدر بنحو 80% من إجمالي هذه الواردات.

--(بترا)

ن ا/أز

05/09/2023 20:41:58