الجامعة العربية تشيد بدعم اليابان للشعب الفلسطيني
التاريخ
9/5/2023 2:31:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 5 أيلول ( بترا )-أشاد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بدعم اليابان المالي والاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني سواء تلك المساعدات التي تقدمها لوكالة الأونروا أو بما طرحته من مبادرات.
وطالب أبو الغيط خلال أعمال الـدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية برئاسة مصر، بتحرك سياسي لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، متطلعا أن تحذو اليابان حذو الكثير من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، وهو ما يندرج في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دولياً.
وأشار أبو الغيط الى ان التعاون مع اليابان يشهد نمواً ملحوظاً في مختلف المجالات إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان نحو 114 مليار دولار عام 2022، وتعد اليابان الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي، بنسبة تقدر بنحو 80% من إجمالي هذه الواردات.
--(بترا)
ن ا/أز
05/09/2023 20:41:58
MENAFN05092023000117011021ID1107011286
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