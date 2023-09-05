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انطلاق بطولة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لخماسيات القدم

9/5/2023 2:31:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 أيلول (بترا)- انطلقت اليوم الثلاثاء في عمان بطولة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لخماسيات كرة القدم في نسختها الثانية والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم بمشاركة 14 فريقا يمثلون مختلف الوزارات.
وشهدت فعاليات الانطلاق والتي رعاها وزيرا الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والداخلية مازن الفراية، مباراتين جمعت وزارة الأوقاف والداخلية انتهت بالتعادل "5-5" فيما تغلّب فريق وزارة الصحة على فريق وزارة الشباب بـ 6 أهداف مقابل 4 .
وتقام البطولة على ملاعب كلية الحسين في منطقة جبل الحسين خلال الفترة ما بين 5-20 من الشهر الحالي على نظام المجموعات.
--(بترا)
ع س/ب ع/ ع ط
05/09/2023 20:38:16

MENAFN05092023000117011021ID1107011285

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