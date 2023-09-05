انطلاق بطولة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لخماسيات القدم

انطلاق بطولة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لخماسيات القدم
التاريخ
9/5/2023 2:31:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- انطلقت اليوم الثلاثاء في عمان بطولة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لخماسيات كرة القدم في نسختها الثانية والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم بمشاركة 14 فريقا يمثلون مختلف الوزارات.
وشهدت فعاليات الانطلاق والتي رعاها وزيرا الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، والداخلية مازن الفراية، مباراتين جمعت وزارة الأوقاف والداخلية انتهت بالتعادل "5-5" فيما تغلّب فريق وزارة الصحة على فريق وزارة الشباب بـ 6 أهداف مقابل 4 .
وتقام البطولة على ملاعب كلية الحسين في منطقة جبل الحسين خلال الفترة ما بين 5-20 من الشهر الحالي على نظام المجموعات.
--(بترا)
ع س/ب ع/ ع ط
05/09/2023 20:38:16
MENAFN05092023000117011021ID1107011285
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.