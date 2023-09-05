مسؤول أممي : 51 نـزاعا في العالم حاليا

نيويورك 5 أيلول (بترا)- دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي، إلى إنهاء الصراعات المسلحة في العالم والبالغ عددها 51 نزاعا، بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال كوروشي أمام الجمعية العامة في ختام دورتها الـ 77، "إننا مسؤولون عن أفعالنا وتقاعسنا عن العمل، مشددا على ضرورة أن تكون "مسؤولياتنا على نفس القدر من الأهمية التي تتسم بها حقوقنا".

وكرر دعوته كذلك إلى إنهاء الانتشار والتسلح النوويين، مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يمكّن الجمعية العامة من النظر في المبادئ الحاكمة لنزع السلاح والحد من الأسلحة.

وقال كوروشي، إن تعددية الأطراف هي "الخيار الوحيد" للتعامل مع الأزمات العديدة التي يواجهها العالم، مضيفا أن "بقاءنا يعتمد على تعاوننا".

ودعا إلى إصلاح الأمم المتحدة بصورة عاجلة مشددا على ضرورة "أن نصلح الطريقة التي تعمل بها الجمعية العامة، ومجلس الأمن".

وأقر كوروشي بأن مـيثاق الأمم المتحدة لا يجعل هذه المهمة سهلة، لكنه أكد أنه و حتى ذلك الحين، الذي سيتغير فيه الميثاق فإن مهمتنا هي تطبيقه بشكل كامل وعالمي".

وأضاف أن هذا الأمر يعني تجنب التطبيق الانتقائي فيما يتعلق بإدارة الصراعات والفظائع والإبادة الجماعية وجرائم الحرب الأخرى.

-- (بترا)

م د/ب ع/ ع ط

05/09/2023 20:35:51