جدارا تنضم للتضامن العالمي باليوم العالمي للعمل الخيري لإنهاء الفقر
التاريخ
9/5/2023 2:31:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- تحتفل مبادرة جدارا للعمل التطوعي باليوم العالمي للعمل الخيري، والذي اختارت له الأمم المتحدة لهذا العام، شعار "التضامن العالمي لإنهاء الفقر"، بهدف تسليط الضوء على أهمية التضامن المجتمعي كوسيلة جوهرية لمكافحة الفقر.
ويأتي هذا اليوم كمناسبة عالمية يتم الاحتفال بها تزامنًا مع ذكرى وفاة "الأم تيريزا"، التي وُلِدَت في عام 1910 وحازت على جائزة نوبل للسلام عام 1979، واشتهرت بجهودها الخيرية والإنسانية الرائدة في مساعدة المحتاجين والفقراء.
وقال مؤسس مبادرة جدارا للعمل التطوعي وسفير النوايا الحسنة في المنظمة الدولية فرج العمري: نفخر في مبادرة جدارا أن نكون جزءًا من منظومة العمل الخيري في وطننا، الذي يتميّز بروح السخاء والعطاء". لافتًا إلى أهمية تنوّع أشكال العمل الخيري، والذي يشمل عدة جوانب، بدءًا من مساعدة كبار السن وصولًا إلى دعم الأسر المحتاجة وتقديم العون للفئات المهمشة في المجتمع.
وأكّد العمري ضرورة توطيد التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، مشددًا على أن هذا التعاون يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف مكافحة الفقر والتحسين الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قامت مبادرة جدارا برئاسة فرج العمري بإطلاق حملة إنسانية مميزة، حيث قدّمت حقائب مدرسية ومستلزمات قرطاسية للطلاب في مناطق الأغوار.
وأكد العمري أن العمل الخيري ليس مجرد واجب إنساني، بل هو أيضًا واجب وطني يجب أن ينطلق من قلب المجتمع نحو مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى تصميم مبادرة جدارا على الاستمرار في تطوير نشاطاتها الإنسانية وتنفيذ حملاتها التوعوية والخيرية، بهدف تقديم يد العون لأكبر عدد ممكن من الأفراد في المجتمع. وبهذا الإطار، يتجلى التزام المبادرة ببناء مستقبل أفضل للجميع من خلال التفاني والتحسين المستمر في ظروف الحياة للفئات الأكثر تأثرًا بالفقر والاحتياجات.
--(بترا)
أز/ع ط
05/09/2023 20:32:51
MENAFN05092023000117011021ID1107011283
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