عمان 5 أيلول (بترا)- تحتفل مبادرة جدارا للعمل التطوعي باليوم العالمي للعمل الخيري، والذي اختارت له الأمم المتحدة لهذا العام، شعار "التضامن العالمي لإنهاء الفقر"، بهدف تسليط الضوء على أهمية التضامن المجتمعي كوسيلة جوهرية لمكافحة الفقر.

ويأتي هذا اليوم كمناسبة عالمية يتم الاحتفال بها تزامنًا مع ذكرى وفاة "الأم تيريزا"، التي وُلِدَت في عام 1910 وحازت على جائزة نوبل للسلام عام 1979، واشتهرت بجهودها الخيرية والإنسانية الرائدة في مساعدة المحتاجين والفقراء.

وقال مؤسس مبادرة جدارا للعمل التطوعي وسفير النوايا الحسنة في المنظمة الدولية فرج العمري: نفخر في مبادرة جدارا أن نكون جزءًا من منظومة العمل الخيري في وطننا، الذي يتميّز بروح السخاء والعطاء". لافتًا إلى أهمية تنوّع أشكال العمل الخيري، والذي يشمل عدة جوانب، بدءًا من مساعدة كبار السن وصولًا إلى دعم الأسر المحتاجة وتقديم العون للفئات المهمشة في المجتمع.

وأكّد العمري ضرورة توطيد التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، مشددًا على أن هذا التعاون يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف مكافحة الفقر والتحسين الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قامت مبادرة جدارا برئاسة فرج العمري بإطلاق حملة إنسانية مميزة، حيث قدّمت حقائب مدرسية ومستلزمات قرطاسية للطلاب في مناطق الأغوار.

وأكد العمري أن العمل الخيري ليس مجرد واجب إنساني، بل هو أيضًا واجب وطني يجب أن ينطلق من قلب المجتمع نحو مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى تصميم مبادرة جدارا على الاستمرار في تطوير نشاطاتها الإنسانية وتنفيذ حملاتها التوعوية والخيرية، بهدف تقديم يد العون لأكبر عدد ممكن من الأفراد في المجتمع. وبهذا الإطار، يتجلى التزام المبادرة ببناء مستقبل أفضل للجميع من خلال التفاني والتحسين المستمر في ظروف الحياة للفئات الأكثر تأثرًا بالفقر والاحتياجات.

--(بترا)

أز/ع ط

05/09/2023 20:32:51