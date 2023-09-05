السعودية تمدد خفض إمدادات النفط الخام 3 أشهر أخرى

السعودية تمدد خفض إمدادات النفط الخام 3 أشهر أخرى
التاريخ
9/5/2023 2:31:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي لإمدادات النفط الخام، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز 2023، حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الحالي.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أشار مصدر في الوزارة إلى أن إنتاج المملكة في أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول المقبلة، سيكون بما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا. موضحا أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
وأكد أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
05/09/2023 20:14:48
MENAFN05092023000117011021ID1107011282
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