السعودية تمدد خفض إمدادات النفط الخام 3 أشهر أخرى

عمان 5 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي لإمدادات النفط الخام، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز 2023، حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الحالي.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أشار مصدر في الوزارة إلى أن إنتاج المملكة في أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول المقبلة، سيكون بما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا. موضحا أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

وأكد أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

--(بترا)

أ ن/أز / ع ط

05/09/2023 20:14:48