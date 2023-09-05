الأمم المتحدة تقدم مساعدات مالية الـ 14 دولة

الأمم المتحدة تقدم مساعدات مالية الـ 14 دولة
التاريخ
9/5/2023 2:31:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 5 أيلول (بترا)- قرر رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء صرف مبلغ 125 مليون دولار، من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة لتعزيز العمليات الإنسانية التي تعاني من نقص التمويل في 14 دولة في أفريقيا وآسيا والأميركيتين، والشرق الأوسط.
وقالت الأمم المتحدة إن متطلبات التمويل الإنساني العالمية لهذا العام، تجاوزت 55 مليار دولار، ولكن تم تمويلها بأقل من 30 في المئة.
وحسب بيان أممي فإن مبلغ الـ 125 مليون دولار "سيساعد على زيادة المساعدات الإنسانية في أفغانستان واليمن ( 20 مليون دولار لكل منهما)، وبوركينا فاسو (9 ملايين دولار)، ومالي (8 ملايين دولار)، وميانمار 9 ملايين دولار، وهايتي 8 ملايين دولار، وفنزويلا 8 ملايين دولار، وجمهورية أفريقيا الوسطى 6.5 مليون دولار، وموزمبيق 6.5 مليون دولار، والكاميرون 6 ملايين دولار، والأراضي الفلسطينية المحتلة 6 ملايين دولار، بالإضافة الى ملاوي 4 ملايين دولار.
وسيدعم هذا التخصيص أيضًا عمليات اللاجئين في بنغلاديش بنحو 8 ملايين دولار وأوغندا 6 ملايين دولار.
-- (بترا)
م د/ب ع / ع ط
05/09/2023 20:12:17
MENAFN05092023000117011021ID1107011281
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