الأمم المتحدة تقدم مساعدات مالية الـ 14 دولة

نيويورك 5 أيلول (بترا)- قرر رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء صرف مبلغ 125 مليون دولار، من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة لتعزيز العمليات الإنسانية التي تعاني من نقص التمويل في 14 دولة في أفريقيا وآسيا والأميركيتين، والشرق الأوسط.

وقالت الأمم المتحدة إن متطلبات التمويل الإنساني العالمية لهذا العام، تجاوزت 55 مليار دولار، ولكن تم تمويلها بأقل من 30 في المئة.

وحسب بيان أممي فإن مبلغ الـ 125 مليون دولار "سيساعد على زيادة المساعدات الإنسانية في أفغانستان واليمن ( 20 مليون دولار لكل منهما)، وبوركينا فاسو (9 ملايين دولار)، ومالي (8 ملايين دولار)، وميانمار 9 ملايين دولار، وهايتي 8 ملايين دولار، وفنزويلا 8 ملايين دولار، وجمهورية أفريقيا الوسطى 6.5 مليون دولار، وموزمبيق 6.5 مليون دولار، والكاميرون 6 ملايين دولار، والأراضي الفلسطينية المحتلة 6 ملايين دولار، بالإضافة الى ملاوي 4 ملايين دولار.

وسيدعم هذا التخصيص أيضًا عمليات اللاجئين في بنغلاديش بنحو 8 ملايين دولار وأوغندا 6 ملايين دولار.

-- (بترا)

م د/ب ع / ع ط

05/09/2023 20:12:17