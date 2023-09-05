الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لمهمة الأونروا

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لمهمة الأونروا
التاريخ
9/5/2023 2:31:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 5 أيلول (بترا)- أكدت الجامعة العربية دعمها الكامل لمهمة الأونروا، وما تقوم به تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، خاصة مع بداية العام الدراسي وأهمية توفير فرص التعليم لكل طفل فلسطيني من اللاجئين.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة اليوم، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، والذي استمع إلى شرح مفصل قدمه أبو الغيط، حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيد المالي.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، أن أبو الغيط أكد أهمية عدم تراجع الدول المانحة عن التزاماتها بالمساهمة في موازنة الوكالة، لا سيما في ضوء ما أشار إليه المفوض العام من استمرار الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، والتي تبلغ نحو 170 مليون دولار.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
05/09/2023 19:53:44
MENAFN05092023000117011021ID1107011280
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