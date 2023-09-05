Wednesday, 06 September 2023 02:10 GMT

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لمهمة الأونروا

9/5/2023 2:31:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 5 أيلول (بترا)- أكدت الجامعة العربية دعمها الكامل لمهمة الأونروا، وما تقوم به تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، خاصة مع بداية العام الدراسي وأهمية توفير فرص التعليم لكل طفل فلسطيني من اللاجئين.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة اليوم، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، والذي استمع إلى شرح مفصل قدمه أبو الغيط، حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيد المالي.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، أن أبو الغيط أكد أهمية عدم تراجع الدول المانحة عن التزاماتها بالمساهمة في موازنة الوكالة، لا سيما في ضوء ما أشار إليه المفوض العام من استمرار الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، والتي تبلغ نحو 170 مليون دولار.

--(بترا)


ن ا/ب ع/ ع ط

05/09/2023 19:53:44

MENAFN05092023000117011021ID1107011280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث