الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لمهمة الأونروا

القاهرة 5 أيلول (بترا)- أكدت الجامعة العربية دعمها الكامل لمهمة الأونروا، وما تقوم به تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، خاصة مع بداية العام الدراسي وأهمية توفير فرص التعليم لكل طفل فلسطيني من اللاجئين.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة اليوم، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، والذي استمع إلى شرح مفصل قدمه أبو الغيط، حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيد المالي.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، أن أبو الغيط أكد أهمية عدم تراجع الدول المانحة عن التزاماتها بالمساهمة في موازنة الوكالة، لا سيما في ضوء ما أشار إليه المفوض العام من استمرار الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، والتي تبلغ نحو 170 مليون دولار.

--(بترا)





ن ا/ب ع/ ع ط

05/09/2023 19:53:44