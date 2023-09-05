شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لحماية الغزيين
التاريخ
9/5/2023 2:31:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 5 أيلول (بترا)- استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع تصدير منتجات قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج عبر حاجز كرم أبو سالم التجاري.
وحذرت الشبكة من التداعيات الخطيرة لهذا القرار الذي اعتبرته جائرا على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية خاصة للقطاعات الانتاجية بما فيها القطاع الزراعي والصناعي، والتي ستسهم في ارتفاع نسب البطالة والفقر.
وشددت الشبكة على أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تشديد الحصار وتضييق الخناق على قطاع غزة وتعميق الأزمة الانسانية ويندرج في اطار العقاب الجماعي والذي يجرمه القانون الدولي.
وأكدت الشبكة دعمها لخطوات القطاع الخاص والقطاعات الأخرى في مواجهة هذا القرار الخطير في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد من أجل وقف هذا القرار والعمل لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع.
--(بترا)
ب ع/ع ط
05/09/2023 19:50:52
MENAFN05092023000117011021ID1107011279
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.