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شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لحماية الغزيين

9/5/2023 2:31:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 5 أيلول (بترا)- استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع تصدير منتجات قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج عبر حاجز كرم أبو سالم التجاري.
وحذرت الشبكة من التداعيات الخطيرة لهذا القرار الذي اعتبرته جائرا على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية خاصة للقطاعات الانتاجية بما فيها القطاع الزراعي والصناعي، والتي ستسهم في ارتفاع نسب البطالة والفقر.
وشددت الشبكة على أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة تشديد الحصار وتضييق الخناق على قطاع غزة وتعميق الأزمة الانسانية ويندرج في اطار العقاب الجماعي والذي يجرمه القانون الدولي.
وأكدت الشبكة دعمها لخطوات القطاع الخاص والقطاعات الأخرى في مواجهة هذا القرار الخطير في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد من أجل وقف هذا القرار والعمل لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع.
--(بترا)
ب ع/ع ط
05/09/2023 19:50:52

MENAFN05092023000117011021ID1107011279

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