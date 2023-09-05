المنتخب الأولمبي يعلن قائمته النهائية للتصفيات الآسيوية

عمان 5 أيلول (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاما، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، القائمة النهائية، استعدادا لخوض منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية التي يستضيفها الاتحاد الأردني من 6 إلى 12 الشهر الحالي، على استاد الأمير محمد بالزرقاء.

وضمت القائمة ضمت 23 لاعبا هم: أحمد الجعيدي، ومراد الفالوجي، وأنطون عوض، ودانيال عفانة، وعرفات الحاج، وليث أبو رحال، وفيصل أبو شنب، وهايل الذيابات، وعلي الحجبي، ومحمد أبو النادي، ووسيم الريالات، ومحمد أبو طه، وعامر جاموس، وعمر صلاح، ومحمد كحلان، وبشار الذيابات، وعلي العزايزة، ومالك علان، ورزق بني هاني، وعارف الحاج، ومهند أبو طه، وأمين الشناينة، وسيف درويش.

ويفتتح المنتخب الوطني مشاركته بالتصفيات الآسيوية بمواجهة بروناي عند التاسعة مساء غد الأربعاء، ثم يلتقي نظيره العُماني بذات التوقيت مساء السبت 9 الشهر ، ثم سوريا بذات التوقيت الثلاثاء 12 الشهر الحالي.

بدوره، أكد أبو زمع خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالتصفيات الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن المنتخب أظهر جاهزية فنية وبدنية عالية تأهبا لبدء التصفيات الآسيوية، مشيرا إلى أن تقارب مستويات فرق المجموعة يضفي مزيدا من الندية خلال اللقاءات.

وأضاف: "هدفنا ضمان العبور إلى النهائيات الآسيوية، واستضافة الاتحاد الأردني للتصفيات يعزز من حظوظ المنتخب في التأهل، ونعول على دعم الجماهير الأردنية خلال المواجهات".

إلى ذلك، سيكون الدخول لحضور التصفيات مجاني، في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم على إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحضور ودعم ومؤازرة المنتخب.

--(بترا)

خ خ/ ع ط

05/09/2023 19:40:49