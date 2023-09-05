وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات الاجتماعية في كفرنجة
التاريخ
9/5/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 5 ايلول (بترا ) علي فريحات – وقع شيوخ ووجهاء وأبناء لواء كفرنجة في محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، في قاعة اجتماعات المتصرفية وثيقة شرف والتزام لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.
وقال متصرف اللواء الدكتور عطالله النويقة، خلال رعايته فعاليات إطلاق الوثيقة، إن التوقيع جاء تماشيًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تؤكد أهمية العمل على مكافحة الظاهرة ومحاربتها بالوسائل كافة، وتطبيق القانون الرادع لمرتكبيها.
وبين رئيس بلدية كفرنجة فوزات فريحات أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، أصبحت ظاهرة خطرة وتزهق الأرواح، مؤكدًا أهمية مساندة الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، بتطبيق القانون بحزم على كل من يطلق الأعيرة النارية، للحد من هذه الظاهرة السلبية.
وأكد المتحدثون خلال توقيع الوثيقة التي جاءت بمبادرة من وزارة الداخلية أن الوثيقة هذه، تهدف للتصدي لكل من يحاول العبث والاستهتار بأرواح الأردنيين وترسيخ الامتثال للقانون والنداءات المستمرة من قبل مديرية الأمن العام، مشيرين إلى أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية أزهقت أرواحًا بريئة، من بينهم أطفال وشباب ونساء وشيوخ.
--(بترا )
ع . ف/م د/ع ط
05/09/2023 19:39:21
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