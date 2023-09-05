عجلون 5 ايلول (بترا ) علي فريحات – وقع شيوخ ووجهاء وأبناء لواء كفرنجة في محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، في قاعة اجتماعات المتصرفية وثيقة شرف والتزام لمنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.

وقال متصرف اللواء الدكتور عطالله النويقة، خلال رعايته فعاليات إطلاق الوثيقة، إن التوقيع جاء تماشيًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تؤكد أهمية العمل على مكافحة الظاهرة ومحاربتها بالوسائل كافة، وتطبيق القانون الرادع لمرتكبيها.

وبين رئيس بلدية كفرنجة فوزات فريحات أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، أصبحت ظاهرة خطرة وتزهق الأرواح، مؤكدًا أهمية مساندة الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، بتطبيق القانون بحزم على كل من يطلق الأعيرة النارية، للحد من هذه الظاهرة السلبية.

وأكد المتحدثون خلال توقيع الوثيقة التي جاءت بمبادرة من وزارة الداخلية أن الوثيقة هذه، تهدف للتصدي لكل من يحاول العبث والاستهتار بأرواح الأردنيين وترسيخ الامتثال للقانون والنداءات المستمرة من قبل مديرية الأمن العام، مشيرين إلى أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية أزهقت أرواحًا بريئة، من بينهم أطفال وشباب ونساء وشيوخ.

--(بترا )

ع . ف/م د/ع ط

05/09/2023 19:39:21