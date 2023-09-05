مساعد رئيس هيئة الأركان يلتقي وزيرة الدفاع الهولندية

مساعد رئيس هيئة الأركان يلتقي وزيرة الدفاع الهولندية
التاريخ
9/5/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا) - التقى المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن محمد الزبون، اليوم الثلاثاء، في مركز تدريب المرأة العسكرية، وزيرة دفاع مملكة هولندا كاجسا أولونغرين والوفد المرافق.
واستمع المساعد للإدارة والقوة البشرية والوفد الضيف إلى إيجاز قدمته مدير إدارة شؤون المرأة العسكرية العقيد الطبيب منال أبو الغنم، حول إبراز دور المرأة العسكرية وإدماجها في مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
وجال العميد الركن الزبون والوفد الضيف في مرافق المركز للاطلاع على الدور الذي يقوم به في تأهيل المرأة العاملة في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وصولاً بها إلى التميز والإبداع، كما تابعوا جانباً من حصة تدريبية لدورة المجندات المنعقدة حالياً في المركز، وأبدوا إعجابهم بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه المجندات تدريباً وتأهيلاً.
وفي نهاية الزيارة التي حضرها السفير والملحق العسكري الهولندي في عمّان، أشاد الوفد الضيف بالجهود التي يبذلها المركز في تطوير العملية التدريبية للمرأة العسكرية في القوات المسلحة.
--(بترا )
ل م/ ن ح/ ع ط
05/09/2023 19:35:52
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