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مساعد رئيس هيئة الأركان يلتقي وزيرة الدفاع الهولندية

9/5/2023 2:31:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 أيلول (بترا) - التقى المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن محمد الزبون، اليوم الثلاثاء، في مركز تدريب المرأة العسكرية، وزيرة دفاع مملكة هولندا كاجسا أولونغرين والوفد المرافق.
واستمع المساعد للإدارة والقوة البشرية والوفد الضيف إلى إيجاز قدمته مدير إدارة شؤون المرأة العسكرية العقيد الطبيب منال أبو الغنم، حول إبراز دور المرأة العسكرية وإدماجها في مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
وجال العميد الركن الزبون والوفد الضيف في مرافق المركز للاطلاع على الدور الذي يقوم به في تأهيل المرأة العاملة في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وصولاً بها إلى التميز والإبداع، كما تابعوا جانباً من حصة تدريبية لدورة المجندات المنعقدة حالياً في المركز، وأبدوا إعجابهم بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه المجندات تدريباً وتأهيلاً.
وفي نهاية الزيارة التي حضرها السفير والملحق العسكري الهولندي في عمّان، أشاد الوفد الضيف بالجهود التي يبذلها المركز في تطوير العملية التدريبية للمرأة العسكرية في القوات المسلحة.
--(بترا )
ل م/ ن ح/ ع ط
05/09/2023 19:35:52

MENAFN05092023000117011021ID1107011276

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