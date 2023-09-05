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التعليم العالي تعلن عن استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة

9/5/2023 2:31:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي، اعتبارا من غد الأربعاء، وحتى نهاية دوام الخميس 5 تشرين الاول .
وقالت الوزارة إن مكاتب خدمات الطلبة موزعة على الأقاليم على النحو التالي: مكتبان في إقليم الشمال أحدهما في المفرق، والآخر في عجلون، ومكتبان في إقليم الجنوب أحدهما في معان، والآخر في العقبة.
ودعت الوزارة من الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية لترخيص المكتب الواردة في نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي إلى تعبئة النموذج المعتمد المخصص لهذه الغاية، معززا بالوثائق المطلوبة وتسليمه لمديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة.
--(بترا)
أ ر/ ن ح/ ع ط
05/09/2023 19:27:35

MENAFN05092023000117011021ID1107011274

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