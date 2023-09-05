التعليم العالي تعلن عن استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة
التاريخ
9/5/2023 2:31:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي، اعتبارا من غد الأربعاء، وحتى نهاية دوام الخميس 5 تشرين الاول .
وقالت الوزارة إن مكاتب خدمات الطلبة موزعة على الأقاليم على النحو التالي: مكتبان في إقليم الشمال أحدهما في المفرق، والآخر في عجلون، ومكتبان في إقليم الجنوب أحدهما في معان، والآخر في العقبة.
ودعت الوزارة من الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية لترخيص المكتب الواردة في نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي إلى تعبئة النموذج المعتمد المخصص لهذه الغاية، معززا بالوثائق المطلوبة وتسليمه لمديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة.
--(بترا)
أ ر/ ن ح/ ع ط
05/09/2023 19:27:35
MENAFN05092023000117011021ID1107011274
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