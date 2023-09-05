الأشغال تطرح أول عطاء تنفيذ عبر نظام الشراء الإلكتروني

عمان 5 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن طرح أول عطاء تنفيذ أشغال عبر نظام الشراء الإلكتروني الأردني.

وقالت الوزارة في بيان، إن نظام الشراء الإلكتروني "JONEPS" يعد نقطة تحول كبيرة في منظومة إصلاح سياسات الشراء الحكومي، عبر تطبيق معايير النزاهة والشفافية، وتقليل الحاجة لتدخل العنصر البشري في إجراءات الشراء.

وأضافت أن النظام يأتي في إطار توجهاتها لتنفيذ خطة التحول الرقمي لتوفير خدمات مؤتمتة ضمانًا لراحة المواطن، ورفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، وتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والتزامًا من الوزارة بالتحول نحو الإدارة الإلكترونية في أتمتة إجراءات الشراء.

وستطرح مديرية العطاءات المحلية، خلال الفترة المقبلة عطاءات جديدة عن طريق هذا النظام، بما ينعكس إيجابًا على سهولة وسرعة وشفافية الخدمات التي تقدمها الوزارة.

- -(بترا)

م ح/ن ح/رق

05/09/2023 18:19:39

