الأشغال تطرح أول عطاء تنفيذ عبر نظام الشراء الإلكتروني

الأشغال تطرح أول عطاء تنفيذ عبر نظام الشراء الإلكتروني
التاريخ
9/5/2023 2:31:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن طرح أول عطاء تنفيذ أشغال عبر نظام الشراء الإلكتروني الأردني.
وقالت الوزارة في بيان، إن نظام الشراء الإلكتروني "JONEPS" يعد نقطة تحول كبيرة في منظومة إصلاح سياسات الشراء الحكومي، عبر تطبيق معايير النزاهة والشفافية، وتقليل الحاجة لتدخل العنصر البشري في إجراءات الشراء.
وأضافت أن النظام يأتي في إطار توجهاتها لتنفيذ خطة التحول الرقمي لتوفير خدمات مؤتمتة ضمانًا لراحة المواطن، ورفع كفاءة الأعمال وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، وتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والتزامًا من الوزارة بالتحول نحو الإدارة الإلكترونية في أتمتة إجراءات الشراء.
وستطرح مديرية العطاءات المحلية، خلال الفترة المقبلة عطاءات جديدة عن طريق هذا النظام، بما ينعكس إيجابًا على سهولة وسرعة وشفافية الخدمات التي تقدمها الوزارة.
- -(بترا)
م ح/ن ح/رق
05/09/2023 18:19:39
MENAFN05092023000117011021ID1107011273
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