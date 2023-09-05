انضمام 3 أعضاء جدد للتحالف الوطني إنصاف

عمان 5 أيلول (بترا) عائشة عناني- انضمت مؤسسة الجنوسة للدراسات والاستشارات، وجمعية ومركز قدرات المستقبل للتنمية المجتمعية، وشركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، إلى التحالف الوطني "إنصاف" إحدى مبادرات ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، ليصبح عدد أعضائه 21.

وقالت رئيسة الملتقى الدكتورة ريم البغدادي، إن التحالف يمثل ثمرة لجهود الملتقى في طرق الأبواب لكسب التأييد والتعاون لتوفير بيئة أعمال منصفة وداعمة لصاحبات الأعمال والرياديات في الأردن.

وأشارت إلى أن الملتقى يسعى عبر التحالف إلى توحيد جهود مختلف المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية والمؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، بالتأثير وإحداث التغيير في السياسات والتشريعات، بهدف دعم المرأة في سوق العمل.

ولفتت إلى أن التحالف الذي تأسس عام 2021 تحت شعار "صوت واحد من أجل تشريعات وبيئة أعمال منصفة وداعمة لصاحبات الأعمال والرياديات" يهدف إلى حشد التأييد لإيجاد بيئة عمل مساندة للمرأة، عبر الجمع بين جهود المؤسسات الأعضاء، لرصد وتقييم التحديات، واقتراح الحلول والإجراءات، ومتابعة التطبيق، لكل المخرجات المتعلقة بأهداف التحالف.

وعلى هامش توقيع الانضمام، عقد التحالف اجتماعاً ناقش خلاله خطة الربع السنوي الأخير من العام الحالي، شملت عدداً من البنود، منها الحفاظ على تنظيم التحالف وتعزيزه بانضمام أعضاء جدد، وتوسيع المجالات المستهدفة.

ووقع اتفاقية الانضمام عن مؤسسة الجنوسة للدراسات والاستشارات، رئيستها الدكتورة هبة حدادين، وعن جمعية ومركز قدرات المستقبل للتنمية المجتمعية، رئيسها عبد الكريم الخزاعلة، وعن شركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات، المديرة العامة أريج عبيدات.

--(بترا)

ع ن/م د/رق

05/09/2023 18:17:44