انضمام 3 أعضاء جدد للتحالف الوطني إنصاف

انضمام 3 أعضاء جدد للتحالف الوطني إنصاف
التاريخ
9/5/2023 2:31:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا) عائشة عناني- انضمت مؤسسة الجنوسة للدراسات والاستشارات، وجمعية ومركز قدرات المستقبل للتنمية المجتمعية، وشركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، إلى التحالف الوطني "إنصاف" إحدى مبادرات ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، ليصبح عدد أعضائه 21.
وقالت رئيسة الملتقى الدكتورة ريم البغدادي، إن التحالف يمثل ثمرة لجهود الملتقى في طرق الأبواب لكسب التأييد والتعاون لتوفير بيئة أعمال منصفة وداعمة لصاحبات الأعمال والرياديات في الأردن.
وأشارت إلى أن الملتقى يسعى عبر التحالف إلى توحيد جهود مختلف المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية والمؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، بالتأثير وإحداث التغيير في السياسات والتشريعات، بهدف دعم المرأة في سوق العمل.
ولفتت إلى أن التحالف الذي تأسس عام 2021 تحت شعار "صوت واحد من أجل تشريعات وبيئة أعمال منصفة وداعمة لصاحبات الأعمال والرياديات" يهدف إلى حشد التأييد لإيجاد بيئة عمل مساندة للمرأة، عبر الجمع بين جهود المؤسسات الأعضاء، لرصد وتقييم التحديات، واقتراح الحلول والإجراءات، ومتابعة التطبيق، لكل المخرجات المتعلقة بأهداف التحالف.
وعلى هامش توقيع الانضمام، عقد التحالف اجتماعاً ناقش خلاله خطة الربع السنوي الأخير من العام الحالي، شملت عدداً من البنود، منها الحفاظ على تنظيم التحالف وتعزيزه بانضمام أعضاء جدد، وتوسيع المجالات المستهدفة.
ووقع اتفاقية الانضمام عن مؤسسة الجنوسة للدراسات والاستشارات، رئيستها الدكتورة هبة حدادين، وعن جمعية ومركز قدرات المستقبل للتنمية المجتمعية، رئيسها عبد الكريم الخزاعلة، وعن شركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات، المديرة العامة أريج عبيدات.
--(بترا)
ع ن/م د/رق
05/09/2023 18:17:44
MENAFN05092023000117011021ID1107011272
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