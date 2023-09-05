اليونسكو تختتم أنشطتها في إربد

إربد 5 أيلول (بترا) أماني الحمزات- احتفل مكتب اليونسكو وشركاؤه في الأردن، اليوم الثلاثاء، باختتام الأنشطة التي تم تنفيذها في المواقع الأثرية بمحافظة إربد، ضمن مشروع "دعم سبل العيش من خلال تنمية التراث الثقافي" الممول من الاتحاد الأوروبي.

ونفذ 540 عاملاً في المشروع تدخلات الأساسية بالترميم في مواقع أم قيس وبيت ايدس وبيلا على مدى 4 أشهر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ودائرة الآثار العامة، ومنظمة العمل الدولية .

وأكد مدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي خلال رعايته الفعاليات، أهمية المبادرة في الحفاظ على التراث الثقافي الغني وتعزيزه، وإيجاد فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات التوظيف المكثف في مواقع التراث الثقافي.

من جانبها، أشادت ممثلة الاتحاد الأوروبي، ماري هورفرز، بالمبادرة لنجاحها في توفير فرص عمل للسوريين والأردنيين في إربد والمفرق.

بدورها، ثمنت مديرة وممثلة مكتب اليونسكو في الأردن مين جيونج كيم، دور وتعاون دائرة الآثار العامة، ودعم الاتحاد الأوروبي المالي، لافتة إلى أهمية الشراكة مع الطرفيين وإتاحة الفرصة للمئات من أعضاء المجتمعات المحلية للاستفادة من خطط التوظيف.

وحضر الحفل، ممثل منظمة العمل الدولية شايليندرا كومار جها، وممثلو الشركاء، وأعضاء بلدية إربد، ومديرة سياحة إربد الدكتورة مشاعل خصاونة، ومدير آثار إربد زياد غنيمات.

--(بترا)

ا ح/ف م/رق

05/09/2023 18:11:08