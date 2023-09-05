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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الأغوار الشمالية المحتلة

9/5/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 5 أيلول (بترا)- استشهد فلسطيني، في الأغوار الشمالية المحتلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل مواطن فلسطيني بمنطقة الأغوار الشمالية، بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار على شارع 90 جنوب قرية الزبيدات الواقعة في محافظة أريحا والأغوار.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن جنديا إسرائيليا أصيب بإطلاق نار في يده، وصفت حالته بالمتوسطة، خلال تبادل إطلاق النار.
--(بترا)
م ف/رق
05/09/2023 18:07:31

MENAFN05092023000117011021ID1107011270

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