استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الأغوار الشمالية المحتلة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الأغوار الشمالية المحتلة
التاريخ
9/5/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 5 أيلول (بترا)- استشهد فلسطيني، في الأغوار الشمالية المحتلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل مواطن فلسطيني بمنطقة الأغوار الشمالية، بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار على شارع 90 جنوب قرية الزبيدات الواقعة في محافظة أريحا والأغوار.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن جنديا إسرائيليا أصيب بإطلاق نار في يده، وصفت حالته بالمتوسطة، خلال تبادل إطلاق النار.
--(بترا)
م ف/رق
05/09/2023 18:07:31
MENAFN05092023000117011021ID1107011270
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