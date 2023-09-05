بحث فرص الشراكات الاقتصادية مع الباكستان
التاريخ
9/5/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مع السفير الأردني لدى الباكستان معن خريسات، تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وفرص جديدة للشراكة الاقتصادية في المجالات الاستثمارية والثقافية.
وأكد الطباع في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، حيث أن العلاقات الأردنية الباكستانية يعود تاريخها إلى أكثر من 60 عاما، وتشمل العديد من مجالات التعاون على مختلف المستويات، لافتاً إلى الحرص المستمر على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يؤكد أهمية الدور التشاركي بين الأردن والباكستان.
وأشاد خريسات بدور الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً استعداد السفارة لدعم هذه الجهود، والتزامها بتعزيز التعاون الثنائي بالمجال الاستثماري بما في ذلك الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، في إطار تعزيز آفاق الدبلوماسية الاقتصادية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والباكستان العام الماضي ما يقارب 39 مليون دولار، مقارنة مع عام 2021 حيث بلغ ما يقارب 53 مليون دولار.
--(بترا)
ع ن/م ف/ف ق
05/09/2023 17:39:49
MENAFN05092023000117011021ID1107011269
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