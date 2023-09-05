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بحث فرص الشراكات الاقتصادية مع الباكستان

9/5/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 أيلول (بترا)- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مع السفير الأردني لدى الباكستان معن خريسات، تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وفرص جديدة للشراكة الاقتصادية في المجالات الاستثمارية والثقافية.
وأكد الطباع في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، حيث أن العلاقات الأردنية الباكستانية يعود تاريخها إلى أكثر من 60 عاما، وتشمل العديد من مجالات التعاون على مختلف المستويات، لافتاً إلى الحرص المستمر على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يؤكد أهمية الدور التشاركي بين الأردن والباكستان.
وأشاد خريسات بدور الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً استعداد السفارة لدعم هذه الجهود، والتزامها بتعزيز التعاون الثنائي بالمجال الاستثماري بما في ذلك الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة، في إطار تعزيز آفاق الدبلوماسية الاقتصادية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والباكستان العام الماضي ما يقارب 39 مليون دولار، مقارنة مع عام 2021 حيث بلغ ما يقارب 53 مليون دولار.
--(بترا)
ع ن/م ف/ف ق
05/09/2023 17:39:49

MENAFN05092023000117011021ID1107011269

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