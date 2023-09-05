اختتام المنتدى الإقليمي لقادة المحميات

اختتام المنتدى الإقليمي لقادة المحميات
التاريخ
9/5/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- اختتم المنتدى الإقليمي لقادة المحميات الذي نظمته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، فعالياته اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مكتب البرامج الدولية لخدمات الغابات الأميركية، بمشاركة عربية وأجنبية.
وأعد المنتدى الذي استمر أسبوعين، برنامجاً متكاملاً لقيادة إدارة المناطق المحمية في مناطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مستهدفا مدراء المناطق المحمية ومديري مناطق صون الطبيعة والمخططين من الجهات الحكومية وغير الحكومية بالإضافة لأعضاء اللجان التوجيهية وصناع القرار والجهات المانحة.
وقال مدير عام الجمعية فادي الناصر، في بيان اليوم، إن المنتدى غطى مجموعة متنوعة من القضايا البيئة منها إدارة المناطق المحمية، وإدارة الموائل، والحفاظ على الأنواع المحمية، والتعامل مع القطاع الخاص ومشاركة المجتمع المحلي.
وأشار إلى أن المنتدى من أوائل البرامج التدريبية المنطقة العربية المتخصصة في حماية الطبيعة والتنمية المستدامة.
بدوره أشار مدير المحميات في الجمعية بالوكالة المهندس عامر الرفوع، إلى أن الجمعية اعتمدت في التدريب المزج بين الأسلوب الأكاديمي والعملي الميداني، إذ يمكن للمشاركين محاكاة الواقع والتعلم من خلال الممارسة.
من جهتهم أكد المشاركون خلال حلقة نقاشية أهمية المنتدى وما قدمه من تدريب والاطلاع على تجربة الجمعية في إدارة المحميات وحماية الطبيعة وتنفيذ البرامج الاجتماعية الاقتصادية ومشاركة المجتمع المحلي.
--(بترا)
رح/ ن ح
05/09/2023 17:39:09
MENAFN05092023000117011021ID1107011268
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