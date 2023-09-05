اختتام المنتدى الإقليمي لقادة المحميات

عمان 5 أيلول (بترا)- اختتم المنتدى الإقليمي لقادة المحميات الذي نظمته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، فعالياته اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مكتب البرامج الدولية لخدمات الغابات الأميركية، بمشاركة عربية وأجنبية.

وأعد المنتدى الذي استمر أسبوعين، برنامجاً متكاملاً لقيادة إدارة المناطق المحمية في مناطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مستهدفا مدراء المناطق المحمية ومديري مناطق صون الطبيعة والمخططين من الجهات الحكومية وغير الحكومية بالإضافة لأعضاء اللجان التوجيهية وصناع القرار والجهات المانحة.

وقال مدير عام الجمعية فادي الناصر، في بيان اليوم، إن المنتدى غطى مجموعة متنوعة من القضايا البيئة منها إدارة المناطق المحمية، وإدارة الموائل، والحفاظ على الأنواع المحمية، والتعامل مع القطاع الخاص ومشاركة المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن المنتدى من أوائل البرامج التدريبية المنطقة العربية المتخصصة في حماية الطبيعة والتنمية المستدامة.

بدوره أشار مدير المحميات في الجمعية بالوكالة المهندس عامر الرفوع، إلى أن الجمعية اعتمدت في التدريب المزج بين الأسلوب الأكاديمي والعملي الميداني، إذ يمكن للمشاركين محاكاة الواقع والتعلم من خلال الممارسة.

من جهتهم أكد المشاركون خلال حلقة نقاشية أهمية المنتدى وما قدمه من تدريب والاطلاع على تجربة الجمعية في إدارة المحميات وحماية الطبيعة وتنفيذ البرامج الاجتماعية الاقتصادية ومشاركة المجتمع المحلي.

--(بترا)

رح/ ن ح

05/09/2023 17:39:09