البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لحماية الأسرى الفلسطينيين
التاريخ
9/5/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 5 أيلول (بترا)- دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم.
ودان البرلمان في بيان اليوم الثلاثاء، قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زياراتهم في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.
وأشار إلى أن هذا الاجراء يهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها، وسيكون له تداعيات إقليمية خطيرة، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في 14 الشهر الحالي، احتجاجا على قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري، محملاً القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم.
--(بترا)
ن ا/م ف/رق
05/09/2023 17:13:24
MENAFN05092023000117011021ID1107011267
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