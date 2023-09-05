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البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لحماية الأسرى الفلسطينيين

9/5/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 5 أيلول (بترا)- دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم.
ودان البرلمان في بيان اليوم الثلاثاء، قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زياراتهم في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.
وأشار إلى أن هذا الاجراء يهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها، وسيكون له تداعيات إقليمية خطيرة، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في 14 الشهر الحالي، احتجاجا على قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري، محملاً القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم.
--(بترا)
ن ا/م ف/رق
05/09/2023 17:13:24

MENAFN05092023000117011021ID1107011267

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