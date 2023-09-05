تكريم أوائل مراكز حفظ القرآن الكريم في إربد

تكريم أوائل مراكز حفظ القرآن الكريم في إربد
التاريخ
9/5/2023 2:30:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 5 أيلول (بترا)- كرمت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الثلاثاء، أوائل طلبة المراكز الصيفية لعام 2023.
وقال مدير أوقاف إربد الثانية الشيخ عبدالسلام نصير، بحضور مساعد محافظ إربد فراس الخصاونة، ومشرفي المراكز الصيفية، وأولياء أمور الطلبة، إن المراكز الصيفية لهذا العام كانت تحت عنوان (على ثرى الأردن مقامات الصحابة شاهد وعلامة) لربط الطلاب والطالبات بالصحابة الكرام، وبيان بطولاتهم وشجاعتهم وسيرتهم العطرة في الإسلام.
وأكد أهمية عقد هذه المراكز للطلبة خلال العطلة الصيفية، وإشغالهم بتعلم القرآن الكريم لإعداد جيل قرآني واعد متخلق بأخلاقه، منتميا لدينه ووطنه وأمته.
وأضاف نصير، أن عدد المراكز الصيفية لهذا العام بلغ 200 مركز للذكور والإناث، في حين بلغ عدد الطلاب ما يقارب 6 آلاف طالب وطالبة.
من جهته، قال مندوب مشرفي المراكز الصيفية الدكتور محمد الربابعة، إن رسالة الأئمة والخطباء والمشرفين، رسالة عظيمة في تعليم القرآن الكريم للنشء الجديد، لافتاً إلى الأثر الطيب للمراكز الصيفية القرآنية في إعداد الأجيال وربطها بكتاب الله تعالى.
وتضمن حفل التكريم، عرض عن مقامات الصحابة في الأردن، قدمه طلبة المراكز الصيفية.
--(بترا)
س ع/ ف م/رق
05/09/2023 17:04:19
MENAFN05092023000117011021ID1107011265
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.