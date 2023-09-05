تكريم أوائل مراكز حفظ القرآن الكريم في إربد

إربد 5 أيلول (بترا)- كرمت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الثلاثاء، أوائل طلبة المراكز الصيفية لعام 2023.

وقال مدير أوقاف إربد الثانية الشيخ عبدالسلام نصير، بحضور مساعد محافظ إربد فراس الخصاونة، ومشرفي المراكز الصيفية، وأولياء أمور الطلبة، إن المراكز الصيفية لهذا العام كانت تحت عنوان (على ثرى الأردن مقامات الصحابة شاهد وعلامة) لربط الطلاب والطالبات بالصحابة الكرام، وبيان بطولاتهم وشجاعتهم وسيرتهم العطرة في الإسلام.

وأكد أهمية عقد هذه المراكز للطلبة خلال العطلة الصيفية، وإشغالهم بتعلم القرآن الكريم لإعداد جيل قرآني واعد متخلق بأخلاقه، منتميا لدينه ووطنه وأمته.

وأضاف نصير، أن عدد المراكز الصيفية لهذا العام بلغ 200 مركز للذكور والإناث، في حين بلغ عدد الطلاب ما يقارب 6 آلاف طالب وطالبة.

من جهته، قال مندوب مشرفي المراكز الصيفية الدكتور محمد الربابعة، إن رسالة الأئمة والخطباء والمشرفين، رسالة عظيمة في تعليم القرآن الكريم للنشء الجديد، لافتاً إلى الأثر الطيب للمراكز الصيفية القرآنية في إعداد الأجيال وربطها بكتاب الله تعالى.

وتضمن حفل التكريم، عرض عن مقامات الصحابة في الأردن، قدمه طلبة المراكز الصيفية.

--(بترا)

س ع/ ف م/رق

05/09/2023 17:04:19