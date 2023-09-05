الكرك 5 أيلول (بترا) - محمد العساسفة- انطلقت اليوم الثلاثاء، الفعاليات الثقافية والفنية السنوية لمهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي والسياحي للعام 2023 الذي نظمته جمعية واحة الفكر والأدب، بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك، برعاية الأمين العام لوزارة الثقافة بالوكالة ماهر نفش مندوبًا عن الوزيرة، في مركز الحسن الثقافي في محافظة الكرك.

وتحدث الدكتور إدريس المرابط من المغرب خلال إطلاق المهرجان الذي يشارك به نخبة من الشعراء والمثقفين والإعلاميين ورجال الأعمال والفنانين التشكيليين، عن دوره في تلاقي الثقافات العربية، مشيرا إلى أن المهرجان وقع ثقافي يسهم بتناقل الخبرات الثقافية، وهو تعبير عن رغبة في إبداء الرأي داخل الفضاء الثقافي الواسع للتعرف على المجتمعات الثقافية، باعتبارها أحد مكونات التراث.

وأكد دوره بتعزيز التنوع الثقافي من خلال التركيز على الثقافات المحلية وتصحيح الفهم والروابط الوطنية والعربية وخاصة في مجال الأدب والفنون.

وتناولت الدكتورة أميمة جادو من مصر، أدب الأطفال باعتباره جزءًا من أدب الكبار ويختص باهتمامات الطفل، مشيرة إلى أن كاتب أدب الأطفال يجب أن يعرف بالمرحلة العمرية واللغة العربية وأن لا يكتب بشكل عشوائي باعتبار أن رسالة أدب الطفل رسالة أدبية ونفسية وتقويمية تسهم بتصحيح الغزو الثقافي الذي دخل على الطفل العربي عن طريق ما يشاهده في التلفاز.

وأضافت أن أدب الأطفال أصبح يمتد ويشمل المعارف والمكونات التربوية أو الجغرافيا أو التاريخ مؤكدة على دوره الكبير في تحقيق التقارب الثقافي.

وتحدث الدكتور علي الدرورة من المملكة العربية السعودية عن القصيدة المعاصرة نظرة للمدخل وكيفية انعكاس هذا المدخل على النص، مؤكدا دور مثل هذه اللقاءات الثقافية بتعزيز دور الأدب في تفعيل الحركة الثقافية وتنشيطها.

وتحدث الدكتور حسين المحادين من جامعة مؤتة عن دور الأدب بالتواصل الحضاري، مؤكدا أن الملتقيات الثقافية تعتبر منصة إعلامية مهمة في إطلاق مختلف الأفكار الإبداعية والثقافية.

وقال الأديب نايف النوايسة إن الثقافة تعتبر زاوية مهمة في صناعة الحياة من أجل التواصل الحضاري وصناعة الإنسان المثقف الذي هو رأس مال الحضارة والصناعة الثقافية.

بدورها، قالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة إن مهرجان المثلث الذهبي يمثل إرثا حقيقا في رحلته الممتدة في مختلف مناطق المملكة وصولا إلى الكرك، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تنظمها جمعية واحة الفكر والأدب من خلال إيجاد مساحة ثقافية من الإبداع في الذاكرة، وصولا إلى توثيق رحلة ثقافية مثمرة ستعرفها الأجيال.

--(بترا)

م ع/م د/ف ق

05/09/2023 17:04:06