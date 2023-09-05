تنفيذي اربد يشدد على منع التدخين في الدوائر الحكومية

اربد 5 أيلول(بترا)- شدد المجلس التنفيذي لمحافظة اربد خلال جلسته اليوم برئاسة محافظ اربد رضوان العتوم، على ضرورة إنفاذ قانون الصحة العامة وفي مقدمته منع التدخين في الدوائر الحكومية والأماكن والمنشآت العامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق المخالفين.

وأكد العتوم على الحكام الإداريين ومدراء الدوائر بضرورة منع التدخين في دوائرهم سواء من الموظفين أو المراجعين وتشديد الرقابة والمتابعة على إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.

وبحث المجلس السبل الممكنة لتعزيز حوارات الشباب بما يدفع بهم للمشاركة الحزبية كرافعة لرؤية التحديث السياسي، اتساقا مع الرؤية الملكية بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، أكد العتوم الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وفتح الآفاق وتهيئة البيئة المناسبة لها للعمل والاستقطاب، وطرح برامجها ورؤيتها والالتقاء مع الشباب ومحاورتهم في كل ما من شانه الدفع قدما بالمشروع الإصلاحي الذي يعد الشباب وقوده وقوته.

وقال، إن رؤية التحديث السياسي تتطلب تعاونا وتكاتفا من الجميع يؤسس لمرحلة جديدة ومتطورة في الحياة السياسية كخيار لا رجعة عنه كما يتطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن يكون الإصلاح والتحديث والتطوير بمختلف المجالات عنوانا للمئوية الثانية.

--(بترا)

م.ق/ ن ح/ف ق

05/09/2023 17:00:45