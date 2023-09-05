مذكرة تفاهم بين الاقتصاد الرقمي والمركز الأردني للتصميم والتطوير
التاريخ
9/5/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الأردني للتصميم والتطوير مذكرة تفاهم، تهدف إلى تنفيذ مجموعة من مشاريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، وقع المذكرة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والمدير التنفيذي للمركز الأردني للتصميم والتطوير العميد المهندس أيمن البطران، على هامش مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الذي انطلقت فعالياته أمس في البحر الميت.
وأكد الهناندة أن المذكرة تأتي في إطار جهود الحكومة نحو تحقيق أهدافها في تعزيز التنمية الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والخاصة من خلال استثمار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة من جميع المؤسسات.
وأشاد بدور المركز الأردني للتصميم والتطوير الذي يتمتع بقدر عال من الكفاءة والإبداع في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
من جهته، قال البطران "إن هذا التعاون يمثل فرصة فريدة للجهتين للتعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، وسيعزز من قدرتنا على تحقيق تطور رقمي مستدام، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والقطاع الاقتصادي".
وتتضمن المذكرة، تنفيذ مشاريع مختارة من الاستراتيجية الوطنيّة للذكاء الاصطناعي والخطّة التنفيذية 2023-2027، عبر التعاون مع الجهات ذات العلاقة من المؤسسات والجهات الراغبة بإدخال إمكانيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتحسين الخدمات المقدمة من قبلها.
كما تتضمن أيضا متابعة ومراقبة تقدم المشاريع من قبل الطرفين بشكل دوري لضمان تنفيذها بنجاح وفقًا للمعايير والمواعيد الزمنية المحددة، لتحقيق تقدم ملموس في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الخدمات المقدمة من قبل الجهات المعنية بفاعلية وكفاءة.
--(بترا)
غ ح/م ف/ف ق
05/09/2023 16:59:26
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