عمان 5 أيلول (بترا)- وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الأردني للتصميم والتطوير مذكرة تفاهم، تهدف إلى تنفيذ مجموعة من مشاريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، وقع المذكرة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والمدير التنفيذي للمركز الأردني للتصميم والتطوير العميد المهندس أيمن البطران، على هامش مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الذي انطلقت فعالياته أمس في البحر الميت.

وأكد الهناندة أن المذكرة تأتي في إطار جهود الحكومة نحو تحقيق أهدافها في تعزيز التنمية الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والخاصة من خلال استثمار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة من جميع المؤسسات.

وأشاد بدور المركز الأردني للتصميم والتطوير الذي يتمتع بقدر عال من الكفاءة والإبداع في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

من جهته، قال البطران "إن هذا التعاون يمثل فرصة فريدة للجهتين للتعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، وسيعزز من قدرتنا على تحقيق تطور رقمي مستدام، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والقطاع الاقتصادي".

وتتضمن المذكرة، تنفيذ مشاريع مختارة من الاستراتيجية الوطنيّة للذكاء الاصطناعي والخطّة التنفيذية 2023-2027، عبر التعاون مع الجهات ذات العلاقة من المؤسسات والجهات الراغبة بإدخال إمكانيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتحسين الخدمات المقدمة من قبلها.

كما تتضمن أيضا متابعة ومراقبة تقدم المشاريع من قبل الطرفين بشكل دوري لضمان تنفيذها بنجاح وفقًا للمعايير والمواعيد الزمنية المحددة، لتحقيق تقدم ملموس في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الخدمات المقدمة من قبل الجهات المعنية بفاعلية وكفاءة.

--(بترا)

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05/09/2023 16:59:26