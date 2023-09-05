

العقبة 5 أيلول (بترا)- أمين المعايطة - أكد رئيس مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة المرافق، رمزي الكباريتي، إن الشركة تدير جميع العمليات في منشآت ومرافق مدينة العقبة الحيوية، بهدف تعزيز الحركة السياحية في الأردن وخدمة الأهالي وزوار المدينة من خلال خطط تشغيلية ذكية.

وأضاف الكباريتي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن الشركة تعمل على تحسين واقع الخدمات العامة والترفيهية والرياضية ومختلف العمليات اللوجستية الممكنة لفعاليات المجتمع في منطقة العقبة الاقتصادية، وتتولى مسؤولية ومهام إدارة المرافق العامة في العقبة كافة، إيماناً من السلطة بتقديم الخدمات العامة والمساندة وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وللمستثمرين ولزوار العقبة وقاطنيها وفق أنموذج خدمي عصري.

ولفت الكباريتي الى أن تطوير الخدمات الرقمية في الشركة بشكل عصري وفعال ساهم في دعم فرص الاستثمارات الاقتصادية والسياحية في الأردن عموما والعقبة خصوصا.

وأكد أن الشركة مستمرة من خلال غرفة عملياتها بمتابعة سير العمليات الحيوية وسلامة الإجراءات الإدارية والخدمية على مدار الساعة لجميع المنشآت التي تقوم بإدارتها، بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة لضمان توافر كل سبل العناية وجودة الخدمات المقدمة.

بدوره بين مدير عام الشركة ياسر الشوابكة، أن الشركة تشرف على إدارة المرافق العامة الشاطئية للحفاظ على مستوى الخدمات الصحية المرافقة للتدفق السياحي النشط الذي وصل في الأشهر الماضية الى نسب غير مسبوقة، إضافة إلى المحافظة على متطلبات السلامة العامة لمرتادي وسط المدينة من خلال إدارة وتنظيم مواقف السيارات في المنطقة الخاصة الذي بدوره يؤدي لسلاسة الحركة والتنقل داخل الوسط التجاري.

وقال إن الشركة تتابع سير العمل ومتطلبات سلامة الإجراءات الإدارية والخدمية لجميع المرافق والمصادر الخاصة بالمدينة السكنية للعمال في جميع الأوقات من السنة بما فيها أيام العطل الرسمية والأعياد، مبيناً ان عدد سكانها ناهز 4 آلاف عامل يعملون في مصانع الأنسجة والمحيكات في المدينة الصناعية.

وأكد الشوابكة، أن المجمع الترفيهي يضم سينما مكشوفة، واخرى للأطفال، ونافورة موسيقية راقصة، ومطاعم ومقاهي، ومتحف محاكاة الواقع الافتراضي في منطقة التسوية، ما ساهم في جذب الزوار وانتعاش الحركة التجارية في المدينة.

ولفت الشوابكة الى أن إنشاء ميناء ومعرض الصيد مرفق مهم لهذه الصناعة، ويوفر العناء على الصيادين لعرض الأسماك التي يصطاونها في خليج العقبة، ويوفر هذه المادة الغذائية في مكان واحد للمتسوقين، مشيرا إلى أن سوق السمك سيكون فقط للأسماك التي تُصاد في خليج العقبة وتباع طازجة للمستهلكين .

وبحسب الشوابكة، فإن ساحة الثورة العربية الكبرى المطلة مباشرة على البحر قرب بيت الشريف الهاشمي الحسين بن علي خضعت لتأهيل وتطوير من قبل شركة تطوير العقبة بما يتناسب مع أهميتها الرمزية والتاريخية للمملكة وأصبحت تعج بالحياة وتقام فيها أهم النشاطات الجماهيرية والاحتفالات.

وأكد أن شركة المرافق تعمل على استدامة عمل العديد من المرافق، بموجب اتفاقية موقعة مع سلطة المنطقة الخاصة، مبينا أن أهم هذه المرافق: ساحة الثورة، ومبنى سوق السمك، ومرسى قوارب الصيادين، والمرافق الصحية على الشاطئ الجنوبي، بالإضافة إلى عملها في قلب المدينة على استدامة مواقف المركبات التي أنشئت حديثاً في ثلاثة مواقع حيوية.

وزاد ان الشركة تدير حاليا بشكل كامل المرافق التي تتبع لشركة تطوير العقبة ومنها ملعب العقبة الرياضي، ومدينة العمال السكنية، والمجمع الترويحي الذي أنيطت مهمة تشغيله لمستثمر من القطاع الخاص.

يشار الى ان الشركة مملوكة لتطوير العقبة وتمتلك مبنى رئيساً يضم العديد من مقار الدوائر والمؤسسات الرسمية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

--(بترا)

ا م/ ن ح/ف ق

05/09/2023 16:57:28

