العقبة لإدارة وتشغيل المرافق تدير جميع العمليات بالمنشآت الحيوية بالمدينة
التاريخ
9/5/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 5 أيلول (بترا)- أمين المعايطة - أكد رئيس مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة المرافق، رمزي الكباريتي، إن الشركة تدير جميع العمليات في منشآت ومرافق مدينة العقبة الحيوية، بهدف تعزيز الحركة السياحية في الأردن وخدمة الأهالي وزوار المدينة من خلال خطط تشغيلية ذكية.
وأضاف الكباريتي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن الشركة تعمل على تحسين واقع الخدمات العامة والترفيهية والرياضية ومختلف العمليات اللوجستية الممكنة لفعاليات المجتمع في منطقة العقبة الاقتصادية، وتتولى مسؤولية ومهام إدارة المرافق العامة في العقبة كافة، إيماناً من السلطة بتقديم الخدمات العامة والمساندة وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وللمستثمرين ولزوار العقبة وقاطنيها وفق أنموذج خدمي عصري.
ولفت الكباريتي الى أن تطوير الخدمات الرقمية في الشركة بشكل عصري وفعال ساهم في دعم فرص الاستثمارات الاقتصادية والسياحية في الأردن عموما والعقبة خصوصا.
وأكد أن الشركة مستمرة من خلال غرفة عملياتها بمتابعة سير العمليات الحيوية وسلامة الإجراءات الإدارية والخدمية على مدار الساعة لجميع المنشآت التي تقوم بإدارتها، بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة لضمان توافر كل سبل العناية وجودة الخدمات المقدمة.
بدوره بين مدير عام الشركة ياسر الشوابكة، أن الشركة تشرف على إدارة المرافق العامة الشاطئية للحفاظ على مستوى الخدمات الصحية المرافقة للتدفق السياحي النشط الذي وصل في الأشهر الماضية الى نسب غير مسبوقة، إضافة إلى المحافظة على متطلبات السلامة العامة لمرتادي وسط المدينة من خلال إدارة وتنظيم مواقف السيارات في المنطقة الخاصة الذي بدوره يؤدي لسلاسة الحركة والتنقل داخل الوسط التجاري.
وقال إن الشركة تتابع سير العمل ومتطلبات سلامة الإجراءات الإدارية والخدمية لجميع المرافق والمصادر الخاصة بالمدينة السكنية للعمال في جميع الأوقات من السنة بما فيها أيام العطل الرسمية والأعياد، مبيناً ان عدد سكانها ناهز 4 آلاف عامل يعملون في مصانع الأنسجة والمحيكات في المدينة الصناعية.
وأكد الشوابكة، أن المجمع الترفيهي يضم سينما مكشوفة، واخرى للأطفال، ونافورة موسيقية راقصة، ومطاعم ومقاهي، ومتحف محاكاة الواقع الافتراضي في منطقة التسوية، ما ساهم في جذب الزوار وانتعاش الحركة التجارية في المدينة.
ولفت الشوابكة الى أن إنشاء ميناء ومعرض الصيد مرفق مهم لهذه الصناعة، ويوفر العناء على الصيادين لعرض الأسماك التي يصطاونها في خليج العقبة، ويوفر هذه المادة الغذائية في مكان واحد للمتسوقين، مشيرا إلى أن سوق السمك سيكون فقط للأسماك التي تُصاد في خليج العقبة وتباع طازجة للمستهلكين .
وبحسب الشوابكة، فإن ساحة الثورة العربية الكبرى المطلة مباشرة على البحر قرب بيت الشريف الهاشمي الحسين بن علي خضعت لتأهيل وتطوير من قبل شركة تطوير العقبة بما يتناسب مع أهميتها الرمزية والتاريخية للمملكة وأصبحت تعج بالحياة وتقام فيها أهم النشاطات الجماهيرية والاحتفالات.
وأكد أن شركة المرافق تعمل على استدامة عمل العديد من المرافق، بموجب اتفاقية موقعة مع سلطة المنطقة الخاصة، مبينا أن أهم هذه المرافق: ساحة الثورة، ومبنى سوق السمك، ومرسى قوارب الصيادين، والمرافق الصحية على الشاطئ الجنوبي، بالإضافة إلى عملها في قلب المدينة على استدامة مواقف المركبات التي أنشئت حديثاً في ثلاثة مواقع حيوية.
وزاد ان الشركة تدير حاليا بشكل كامل المرافق التي تتبع لشركة تطوير العقبة ومنها ملعب العقبة الرياضي، ومدينة العمال السكنية، والمجمع الترويحي الذي أنيطت مهمة تشغيله لمستثمر من القطاع الخاص.
يشار الى ان الشركة مملوكة لتطوير العقبة وتمتلك مبنى رئيساً يضم العديد من مقار الدوائر والمؤسسات الرسمية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.
--(بترا)
ا م/ ن ح/ف ق
05/09/2023 16:57:28
MENAFN05092023000117011021ID1107011261
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