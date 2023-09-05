الزرقاء 5 أيلول (بترا) عمر ضمرة- أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن سيادة القانون تعتبر أولوية، وليست تعبيراً عن الحالة الأمنية فقط، بل تتعدى ذلك إلى مناحي الحياة كافة، من خلال تطبيق النظام والتنسيق والتعامل بمؤسسية مع القضايا.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لمحافظة الزرقاء ولقائه الحكام الإداريين والمجلسين الأمني والتنفيذي للمحافظة، وعددا من شباب المحافظة، للحديث عن منظومة التحديث السياسي والتوجه العام للدولة بالارتقاء الإداري والتنموي والأمني والاجتماعي والثقافي وتحفيز الانخراط بالعمل الحزبي.

وتحدث الفراية عن أهمية تعزيز شعور المواطنة، حيث إن سيادة القانون والشعور بالعدالة وتكافؤ الفرص في كافة مجالات الحياة، من شأن كل ذلك تعزيز شعور المواطنة وتطبيق القانون بعدالة على المواطنين بدون تمييز، مؤكداً أن قيمة الإنسان في وطنه بقدر ما يقدمه المواطن لهذا الوطن وبقدر احترامه للقوانين والأنظمة.

وقال "إننا مقبلون على تطبيق قوانين مهمة، من شأنها الإسهام بتطور الأردن وتعزز من سيادة القانون وتحقيق العدالة، ومنها قانون السير"، مشدداً على ضرورة التعامل بجدية لتطبيق بنود هذا القانون ومحاسبة المخالفين، حيث يهدف القانون بالأساس لحماية المواطنين من خلال الحد من حوادث السير التي تحصد أرواح المئات سنوياً وتخلف العديد من الإصابات والضحايا.

وبين الفراية ضرورة ممارسة كل مسؤول وقيادي دوره بشكل فاعل ووفق تسلسل هرمي في إطار الاستراتيجية العامة للدولة الأردنية، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة لتحقيق المصلحة العامة وأداء الواجبات على أكمل وجه، خاصة أنه لولا الأجهزة التنفيذية والأمنية، لما كان هذا الهدوء والاستقرار الأمني الملحوظ.

وأكد أن الحاكم الإداري يمثل جلالة الملك وهو رأس الإدارة العامة في المحافظة، حيث يتعين عليه التعامل بمؤسسية وتراتبية وفق الهيكل التنظيمي والإداري حتى يتم فهم التعليمات وتنفيذها بالشكل المطلوب، موضحاً أن العمل وفق الأولويات يختصر الوقت والجهد ويجنبنا الضغوطات، إذ ان أولوية الحكومة هي تطبيق القانون والتعليمات مع مراعاة القدرات وتوزيع الجهد "الاقتصاد بالجهد".

وأشار الفراية إلى ان الأردن يمر بحالة من الهدوء الأمني الذي يعد ترجمة حقيقية للسياسة الحصيفة للدولة الأردنية بكامل مؤسساتها، مع المشاكل والتحديات التي تطرأ بين الحين والآخر، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي بالأردن مستقر، رغم ما يحيط بالأردن من نزاعات وصراعات، إلا أننا تمكنا من الحفاظ على ديمومة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والتي تفتقر لها عديد من دول الجوار.

وقال إن تحديث المنظومة السياسية يعتبر خياراً إستراتيجياً للدولة، وإنه لا تضييق على الحريات وممارسة العمل الحزبي، بل تقوم الدولة على تحفيز المواطنين والشباب والقطاع النسائي للانخراط بالأحزاب التي تعتبر الوسيلة المثالية للوصول إلى حكومات برلمانية ذات برامج وطنية، مبينا أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.

ولفت إلى أن الأردن لديه قيادة حكيمة ومقومات حباه الله بها من أبرزها الاستقرار السياسي والأمني والطبيعة الجميلة والشعب الطيب المعطاء، ما يجعله وجهة سياحية واستثمارية مهمة، حيث استخدم المعابر البرية والبحرية والجوية ما يقارب مليوني مسافر خلال هذا العام بزيادة عن العام الماضي.

وأشار الفراية إلى قانون الأحزاب الذي تم وضعه بنوايا صادقة من أجل التحديث السياسي، مبينًا أن هنالك 41 مقعدا للقائمة الوطنية، واشترط القانون أن تكون سيدة من ضمن الأسماء الثلاثة الأوائل بالقائمة وسيدة أخرى ضمن الأسماء الثلاثة التالين وتقسيم الأردن إلى 18 دائرة انتخابية، يتم اختيار امرأة واحدة من كل دائرة على مقعد (الكوتا).

وتابع، أن الأمين العام للحزب لا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين، مؤكدا أهمية انخراط الشباب والفتيات بالعمل الحزبي باعتبارهم رافعة أساسية للتحديث السياسي، كما تطرق إلى أهمية غرس ثقافة العمل لدى الشباب، حيث يستطيع الشاب البحث عن أي فرصة عمل متاحة.

وبين الفراية ضرورة تطوير قدرات ومهارات الشاب، بما يتماشى ومتطلبات سوق العمل، لأن تطوير المهارة وزيادة الكفاءة يفتح آفاقاً كبيرة أمام الشاب للعمل.

واستمع الوزير إلى مداخلات المدراء التنفيذيين والخدمات التي يتم تقديمها لمواطني محافظة الزرقاء كل في مجال اختصاصه، كما ناقش مع الشباب أهم المشاكل التي يواجهونها وسبل التغلب عليها بغية تعزيز إسهامهم بالعمل العام والانخراط بالعمل السياسي والحزبي.

--(بترا)

ع ض/م د/رق

05/09/2023 16:58:43