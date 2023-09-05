مؤتمر باليرموك يوصي بتوثيق العمل الإحصائي المشترك

مؤتمر باليرموك يوصي بتوثيق العمل الإحصائي المشترك
التاريخ
9/5/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 5 أيلول (بترا)- أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الأردني الثالث للإحصاء وتطبيقاته بعنوان الإحصاء والمجتمع"، الذي نظمه قسم الإحصاء في كلية العلوم بجامعة اليرموك، بضرورة العمل على التواصل بين القسم والمؤسسات الوطنية لتوثيق العمل الإحصائي المشترك من خلال البحوث العلمية والسعي لإبرام اتفاقيات رسمية مع تلك المؤسسات.
كما أوصى المشاركون أيضا بالعمل على تطوير خطط قسم الإحصاء لدرجتي البكالوريوس والماجستير لتتضمن مفاهيم العلوم الإحصائية الحديثة مثل البيانات الضخمة، والعلوم الحديثة بهذا الشأن، والسعي لتعزيز معلومات وخبرات خريجي القسم من الخبراء في التحليل الإحصائي، وذلك من خلال تعليمهم على أهم البرامج الإحصائية التي ستساعدهم بإثراء المؤسسات بالطرق الإحصائية الحديثة.
ودعا المشاركون إلى التشبيك بين قسم الإحصاء والباحثين الدوليين المهتمين بالعمل الإحصائي، والسعي لوضع آلية لتوفير بيانات المشاريع التي تصدرها المؤسسات الحكومية، وتمكين طلبة الدراسات العليا من الاستفادة منها في رسائل الماجستير.
كما اتفق المشاركون على إدارة المؤتمر القادم بعد عامين والتوسع بدعوة المؤسسات العامة الأردنية والباحثين من خارج الأردن المهتمين بالعمل الإحصائي.
وشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 20 باحثا من داخل المملكة وخارجها، ناقشوا خلال جلساته، العديد من الأفكار والموضوعات عن أهمية العمل الإحصائي في بناء المجتمعات، وكيفية تطوير الخطط التدريسية في قسم الإحصاء.
--(بترا)
ا.ح/م د/ف ق
05/09/2023 16:08:03
MENAFN05092023000117011021ID1107011259
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