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مؤتمر باليرموك يوصي بتوثيق العمل الإحصائي المشترك

9/5/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 5 أيلول (بترا)- أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الأردني الثالث للإحصاء وتطبيقاته بعنوان الإحصاء والمجتمع"، الذي نظمه قسم الإحصاء في كلية العلوم بجامعة اليرموك، بضرورة العمل على التواصل بين القسم والمؤسسات الوطنية لتوثيق العمل الإحصائي المشترك من خلال البحوث العلمية والسعي لإبرام اتفاقيات رسمية مع تلك المؤسسات.
كما أوصى المشاركون أيضا بالعمل على تطوير خطط قسم الإحصاء لدرجتي البكالوريوس والماجستير لتتضمن مفاهيم العلوم الإحصائية الحديثة مثل البيانات الضخمة، والعلوم الحديثة بهذا الشأن، والسعي لتعزيز معلومات وخبرات خريجي القسم من الخبراء في التحليل الإحصائي، وذلك من خلال تعليمهم على أهم البرامج الإحصائية التي ستساعدهم بإثراء المؤسسات بالطرق الإحصائية الحديثة.
ودعا المشاركون إلى التشبيك بين قسم الإحصاء والباحثين الدوليين المهتمين بالعمل الإحصائي، والسعي لوضع آلية لتوفير بيانات المشاريع التي تصدرها المؤسسات الحكومية، وتمكين طلبة الدراسات العليا من الاستفادة منها في رسائل الماجستير.
كما اتفق المشاركون على إدارة المؤتمر القادم بعد عامين والتوسع بدعوة المؤسسات العامة الأردنية والباحثين من خارج الأردن المهتمين بالعمل الإحصائي.
وشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 20 باحثا من داخل المملكة وخارجها، ناقشوا خلال جلساته، العديد من الأفكار والموضوعات عن أهمية العمل الإحصائي في بناء المجتمعات، وكيفية تطوير الخطط التدريسية في قسم الإحصاء.
--(بترا)
ا.ح/م د/ف ق
05/09/2023 16:08:03

MENAFN05092023000117011021ID1107011259

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