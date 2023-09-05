وزير الشؤون السياسية يلتقي ممثلي المجتمع المحلي في الطفيلة

الطفيلة 5 أيلول (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، إن إنجاز منظومة التحديث السياسي جاء لمواجهة التحديات في المئوية الثانية للدولة، والتي أفضت إلى تعديلات دستورية وإصدار قانوني الانتخاب والأحزاب، لتوسيع قاعدة المشاركة والانتقال إلى العمل المؤسسي البرامجي من خلال الأحزاب التي تعد أساس العمل التشريعي والبرلماني.

جاء ذلك، خلال جلسة حوارية، عقدت اليوم الثلاثاء، في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بالطفيلة، حول المشاركة السياسية في ضوء منظومة التحديث السياسي، بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية، بحضور عدد من القيادات الشبابية والنسوية وأبناء المجتمع المحلي.

وأشار عزايزة إلى "أننا أمام مرحلة جديدة من العمل الحزبي، نأمل من خلالها تكاتف جهود كافة المؤسسات لتحقيق الهدف المنشود وصولا إلى الحكومات البرلمانية، والتركيز على إنجاز البرامج بتوافقات الوطنية تحقق مصلحة الوطن والمواطن".

ولفت إلى أن دور الأحزاب يجب أن يكون فاعلا ومؤثرا، بحيث تتواصل مع المواطنين لمعرفة احتياجات المجتمع وتطلعاته وأهدافه وبناء برامج تتواءم مع ذلك، في ظل توفر البيئة والمناخ الملائم لممارسة العمل الحزبي إلى جانب التشريعات والقوانين التي تدعم ذلك.

وأوضح عزايزة، أن مسار التحديث السياسي عزز دور المرأة وحضورها في المجالات كافة، وأعطى رسالة طمأنينة لها بأهمية توسيع مشاركتها السياسية والحزبية، من خلال التشريعات التي رسخت مشاركتها عموما، وعززت دورها في الحياة العامة، وزادت تمثيلها في المجالس المنتخبة، داعيا إلى ضرورة الحوار المجتمعي لتطوير المشاركة المجتمعية للمرأة والشباب.

ولفت الوزير إلى وجود استقرار تشريعي، وتم العمل على تحصين القوانين الناظمة للعمل السياسي، والتعديل عليها يجب أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة.

وأبدى استعداد وزارة الشؤون السياسية للتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات للتوعية والتثقيف الحزبي، مبينا أن الوزارة تعمل على توفير بيئة ومناخ ملائم لممارسة العمل السياسي والحزبي والتوعية بذلك من خلال تنفيذ برامج عديدة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية.

بدوره، بين نائب المدير التنفيذي للصندوق الأردني الهاشمي نزار الشديفات، أن مراكز الصندوق تعتبر مراكز اجتماعية وتنموية وثقافية حازت على ثقة المجتمعات المحلية ويتم اختيارها لعقد هذه الجلسات ضمن شراكات تستهدف التوعية السياسية لما فيه مصلحة المجتمعات المحلية.

وجرى حوار موسع حول المشاركة في العمل السياسي والتحديات وسبل مواجهتها، وتمكين الشباب والمرأة في القوائم العامة والمحلية، وحاجة المواطنين خاصة الشباب إلى تدريبات اكثر تخصصية معنية بالتربية الحزبية والمشاركة في العملية الانتخابية، وضرورة تركيز الأحزاب على النوع وليس الكم عند استقطاب الأعضاء، وزيادة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى مواقع صنع القرار، والتمكين السياسي للمواطنين من خلال الجمعيات والمؤسسات المعنية بذلك، والتوزيع العادل للبرامج المتعلقة بالتمكين السياسي في المحافظات.

حضر اللقاء، مدير مركز الملكة علياء للعمل التطوعي علي البداينة، ومديرة برنامج تمكين المرأة والنوع الاجتماعي في الصندوق الأردني الهاشمي الدكتورة ميسون الدبايبة ومدير المشاريع في الصندوق أحمد القطامين.

--( بترا)

س م/ ف م

05/09/2023 16:07:08