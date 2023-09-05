الوحدات يتصدر دوري الناشئين لكرة القدم

الوحدات يتصدر دوري الناشئين لكرة القدم
التاريخ
9/5/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- تصدر فريق الوحدات ترتيب الدور الأول من دوري الناشئين تحت سن 15 لأندية النخبة، بعد فوزه على أكاديمية رؤى المستقبل 2-1، مع اختتام الجولة التاسعة.
وتغلب الفيصلي على الرمثا 3-0، فيما فاز الاتحاد على عمان اف سي 3-2، وشباب الأردن على كفرسوم 2-0، والجزيرة على فرسان الأردن 2-1، والحسين على العربي 3-1.
ومع اختتام الجولة التاسعة، حافظ الوحدات على صدارة ترتيب الفرق برصيد 22 نقطة، يليه الفيصلي 20، الجزيرة 19، فرسان الأردن 17، الرمثا 13، أكاديمية رؤى المستقبل 12، الحسين 11، الاتحاد 10، عمان اف سي والعربي 9، شباب الأردن 7، وكفرسوم أخيرا دون نقاط.
--(بترا)
خ خ/ ف م
05/09/2023 16:03:13
MENAFN05092023000117011021ID1107011257
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