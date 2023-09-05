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الوحدات يتصدر دوري الناشئين لكرة القدم

9/5/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 أيلول (بترا)- تصدر فريق الوحدات ترتيب الدور الأول من دوري الناشئين تحت سن 15 لأندية النخبة، بعد فوزه على أكاديمية رؤى المستقبل 2-1، مع اختتام الجولة التاسعة.
وتغلب الفيصلي على الرمثا 3-0، فيما فاز الاتحاد على عمان اف سي 3-2، وشباب الأردن على كفرسوم 2-0، والجزيرة على فرسان الأردن 2-1، والحسين على العربي 3-1.
ومع اختتام الجولة التاسعة، حافظ الوحدات على صدارة ترتيب الفرق برصيد 22 نقطة، يليه الفيصلي 20، الجزيرة 19، فرسان الأردن 17، الرمثا 13، أكاديمية رؤى المستقبل 12، الحسين 11، الاتحاد 10، عمان اف سي والعربي 9، شباب الأردن 7، وكفرسوم أخيرا دون نقاط.
--(بترا)
خ خ/ ف م
05/09/2023 16:03:13

MENAFN05092023000117011021ID1107011257

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