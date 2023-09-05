إدارية النواب تطلع على آلية عمل معهد الإدارة العامة

عمان 5 أيلول (بترا)- هبة العسعس- اطلعت اللجنة الإدارية في مجلس النواب خلال زيارتها معهد الإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، على آلية عمل المعهد والبرامج التي يقدمها لموظفي القطاع العام.

وثمن رئيس اللجنة الإدارية النائب المهندس يزن الشديفات، دور المعهد وأهميته كذراع وطني يسهم في رفد الموظفين بمهارات وأدوات يحتاجونها في مسارات التحديث.

وأشار الشديفات إلى زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى المعهد أخيرا، والتي تعكس أهميته ودوره في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن هذه الزيارة تؤكد حرص سموه على تطوير أداء الموظف العام وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد ضرورة تطوير شراكات المعهد مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات المتوفرة فيه، مشيرا إلى أن موظف القطاع العام قدم جهودا كبيرة محليا وخارجيا وأثبت قدرته على العطاء والتطور.

وأوضح أن التحديث يتطلب جهدا أكبر في تعزيز مهارات الموارد البشرية وتأهيلها وتعزيز الثقافة المؤسسية لديها، لافتا إلى ضرورة لمس المواطنين للأثر الإيجابي، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وشدد الشديفات على ضرورة أن يعكس موظف القطاع العام الصورة الحقيقية للدولة الأردنية من خلال تعامله بمحيط عمله والجمهور المستفيد، وترك الانطباعات الإيجابية عبر ترميم الموظف وتهيئته بما يتواءم مع التحديث والتطوير المستمر، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، الذي يحتاج جهدا جمعيا لتحقيقه.

من جهتها، قالت مدير عام المعهد المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد يسعى لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة الوطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشارت إلى دور المعهد في خارطة طريق تحديث القطاع العام، خاصة محور الموارد البشرية، لافتة إلى تقاطع دورهم مع المحاور كافة كالهيكلة والحوكمة وصناعة التغيير.

وبينت الخوالدة أن المعهد يحرص على تقديم برامج تهم الموظف الجديد والقديم كذلك، من خلال تزويده بالمهارات والأدوات اللازمة للقيام بمهامه على أكمل وجه، مشددة على ضرورة التوعية بمفهوم الثقافة المؤسسي لدى الموظف، وتحريره من القيود الفكرية القديمة واستبدالها بمفاهيم حديثة تتواءم مع أهداف الدولة في مئويتها الثانية.

من جانبهم، ناقش النواب: رمزي العجارمة، وعودة النوايشة، وفليحة الخضير، مهام المعهد التي يقوم بها وإنجازاته، مشيدين بدوره التنموي والتطويري للموارد البشرية وتأهيلها، لتحسين جودة الخدمات التي يقدمونها للجمهور.

وقدمت مدير تطوير الأداء المؤسسي المهندسة هديل العبداللات عرضا تقديميا لآلية عمل المعهد وهيكله التنظيمي، والبرامج والخدمات التي يقدمها، والفئات المستهدفة، ونسب المشاركة بالدورات بين الماضي والحاضر، والخطة الاستراتيجية للأعوام 2023-2025، والمشاريع المستقبلية.

--(بترا)

ه ع/م ف/ف ق

05/09/2023 16:02:19