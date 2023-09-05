جامعة العلوم تشارك بمشاريع إبداعية في معرض سوفكس

الرمثا 5 أيلول (بترا)- شاركت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني AIDTSEC 2023 سوفكس الأردن في نسخته الثانية، بعدد من المشاريع الإبداعية والبحثية التي تم تصميمها من قبل الطلبة وبإشراف باحثين من الجامعة.

وشملت المشاريع التي شاركت بها الجامعة في المعرض المنعقد على مدى يومين في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، طائرة بدون طيار لمكافحة الحرائق، وشاحن السيارة الكهربائية، وتطوير صفائح مدرعة تتمتع بقدرات التدريع من التداخل الكهرومغناطيسي، وتطوير مركبة طيران يتم التحكم فيها عن بعد (RC-FV)، وتعليم الترميز الفعال وإدارة الامتحانات، ومنصة مؤتمرات الفيديو التفاعلية، والمحولات التوليدية التفاعلية المدربة مسبقًا، وآلة المنظفات السائلة (LDM).

وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، إن المشاركة تمثل قيمة مضافة للجامعة وطلبتها وكوادرها، لما يتضمنه المؤتمر من أحدث تقنيات وتطورات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الجامعة تولي الجانب التطبيقي في برامجها أولوية قصوى، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي وملحوظ على أهمية مخرجاتها، بحيث تتضمن المهارات العملية والتطبيقية اللازمة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضاف السالم، أن الجامعة كانت ولا زالت حاضنةً للإبداع والابتكار، وأنها توفر بيئة علمية وبنية تحية تكنولوجية، وظروفًا مهيأة لطلبتها، وأن مشاركة طلبة وباحثين من الجامعة تعكس المستوى العالي والمتقدم لهم.

--(بترا)

ب و/ ف م

05/09/2023 16:00:10