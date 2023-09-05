جامعة العلوم تشارك بمشاريع إبداعية في معرض سوفكس

جامعة العلوم تشارك بمشاريع إبداعية في معرض سوفكس
التاريخ
9/5/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرمثا 5 أيلول (بترا)- شاركت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني AIDTSEC 2023 سوفكس الأردن في نسخته الثانية، بعدد من المشاريع الإبداعية والبحثية التي تم تصميمها من قبل الطلبة وبإشراف باحثين من الجامعة.
وشملت المشاريع التي شاركت بها الجامعة في المعرض المنعقد على مدى يومين في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، طائرة بدون طيار لمكافحة الحرائق، وشاحن السيارة الكهربائية، وتطوير صفائح مدرعة تتمتع بقدرات التدريع من التداخل الكهرومغناطيسي، وتطوير مركبة طيران يتم التحكم فيها عن بعد (RC-FV)، وتعليم الترميز الفعال وإدارة الامتحانات، ومنصة مؤتمرات الفيديو التفاعلية، والمحولات التوليدية التفاعلية المدربة مسبقًا، وآلة المنظفات السائلة (LDM).
وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، إن المشاركة تمثل قيمة مضافة للجامعة وطلبتها وكوادرها، لما يتضمنه المؤتمر من أحدث تقنيات وتطورات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الجامعة تولي الجانب التطبيقي في برامجها أولوية قصوى، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي وملحوظ على أهمية مخرجاتها، بحيث تتضمن المهارات العملية والتطبيقية اللازمة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضاف السالم، أن الجامعة كانت ولا زالت حاضنةً للإبداع والابتكار، وأنها توفر بيئة علمية وبنية تحية تكنولوجية، وظروفًا مهيأة لطلبتها، وأن مشاركة طلبة وباحثين من الجامعة تعكس المستوى العالي والمتقدم لهم.
--(بترا)
ب و/ ف م
05/09/2023 16:00:10
MENAFN05092023000117011021ID1107011255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.