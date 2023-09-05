عمّان 5 أيلول (بترا)- واصلت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان، برئاسة رئيس لجنة الخدمات العامة، العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الثلاثاء، مناقشة خطط الوزارات المعنية بالتغير المناخي.

وتأتي مناقشات اللجنة المشتركة، التي حضرها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وعدد من أمناء عامي الوزارات، استجابة لورقة سياسات بحثية، تبناها مجلس الأعيان، بعد مؤتمره "اقتصاديات تغير المناخ - فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ".

وقال العين الحمارنة، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها اللجنة المشتركة لمتابعة نتائج المؤتمر، وعلى رأسها ورقة سياسات بحثية، بعنوان "فرص النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل من خلال إجراءات الاستجابة الى تغيير المناخ"، وصولا إلى رؤية مشتركة يتم من خلالها وضع خطط تنفيذية قابلة للتنفيذ ومرتبطة بجدول زمني تضم الكوادر البشرية والمالية اللازمة، ذلك ضمن إطار عمل اللجنة المشتركة كجهة رقابية.

وأشار إلى أهمية لقاءات اللجنة المشتركة من أجل التشبيك بين المؤسسات، خصوصًا في ظل وجود معيقات عدة على رأسها "التمويل"، وفقًا لبعض الوزارات، مبينًا أن اللجنة ستعمل في اجتماعها المُقبل على فرز مصفوفات المتابعة لتحديد الأولويات والتفاصيل المتعلقة بالتنفيذ على أرض الواقع.

من جهته، استعرض الوزير الحنيفات أهم الأنشطة المنجزة في هذا الصدد، لافتًا إلى أن العديد من التوصيات ذات العلاقة تم البدء بها وعلى وشك الانتهاء منها، كما دعا إلى تنظيم ورشة عمل مشتركة تجميع المعنيين بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف ربط التوصيات المتعلقة بالتغير المناخي بالاستراتيجات المعنية.

من جهتهم، أكد رؤساء اللجان، أهمية التشبيك والاتفاق بين الوزارات والجهات المتخصصة للوصول لرؤية مشتركة وتحويل مختلف التوصيات إلى سياسات قابلة للتنفيذ، لافتين إلى أهمية الحد من نسب البطالة عبر توفير فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ.

بدورهم، تحدث أمناء الوزارات العامون، حول الإنجازات والمشاريع المنسجمة مع التوصيات، مؤكدين ضرورة أن يكون التشبيك ضمن الاستراتيجيات والخطط المعمول بها لكل وزارة، في ظل عمل الوزارات على متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وتتكون اللجنة المشتركة من 9 لجان دائمة، هي: المالية برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، والإدارية برئاسة العين خالد البكار، والتربية والتعليم برئاسة العين الدكتورة محاسن جاغوب، والصحة والبيئة والسكان برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، والزراعة والمياه برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، والعمل والتنمية الاجتماعية برئاسة العين عيسى مراد، والطاقة والثروة المعدنية برئاسة العين مالك الكباريتي، ولجنة السياحة برئاسة العين عبدالحكيم محمود الهندي.

--(بترا)

م ش/ ن ح/رق

05/09/2023 15:57:17