مشتركة في الأعيان تُواصل مناقشة خطط الوزارات المعنية بالتغير المناخي
التاريخ
9/5/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 5 أيلول (بترا)- واصلت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان، برئاسة رئيس لجنة الخدمات العامة، العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الثلاثاء، مناقشة خطط الوزارات المعنية بالتغير المناخي.
وتأتي مناقشات اللجنة المشتركة، التي حضرها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وعدد من أمناء عامي الوزارات، استجابة لورقة سياسات بحثية، تبناها مجلس الأعيان، بعد مؤتمره "اقتصاديات تغير المناخ - فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ".
وقال العين الحمارنة، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها اللجنة المشتركة لمتابعة نتائج المؤتمر، وعلى رأسها ورقة سياسات بحثية، بعنوان "فرص النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل من خلال إجراءات الاستجابة الى تغيير المناخ"، وصولا إلى رؤية مشتركة يتم من خلالها وضع خطط تنفيذية قابلة للتنفيذ ومرتبطة بجدول زمني تضم الكوادر البشرية والمالية اللازمة، ذلك ضمن إطار عمل اللجنة المشتركة كجهة رقابية.
وأشار إلى أهمية لقاءات اللجنة المشتركة من أجل التشبيك بين المؤسسات، خصوصًا في ظل وجود معيقات عدة على رأسها "التمويل"، وفقًا لبعض الوزارات، مبينًا أن اللجنة ستعمل في اجتماعها المُقبل على فرز مصفوفات المتابعة لتحديد الأولويات والتفاصيل المتعلقة بالتنفيذ على أرض الواقع.
من جهته، استعرض الوزير الحنيفات أهم الأنشطة المنجزة في هذا الصدد، لافتًا إلى أن العديد من التوصيات ذات العلاقة تم البدء بها وعلى وشك الانتهاء منها، كما دعا إلى تنظيم ورشة عمل مشتركة تجميع المعنيين بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف ربط التوصيات المتعلقة بالتغير المناخي بالاستراتيجات المعنية.
من جهتهم، أكد رؤساء اللجان، أهمية التشبيك والاتفاق بين الوزارات والجهات المتخصصة للوصول لرؤية مشتركة وتحويل مختلف التوصيات إلى سياسات قابلة للتنفيذ، لافتين إلى أهمية الحد من نسب البطالة عبر توفير فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ.
بدورهم، تحدث أمناء الوزارات العامون، حول الإنجازات والمشاريع المنسجمة مع التوصيات، مؤكدين ضرورة أن يكون التشبيك ضمن الاستراتيجيات والخطط المعمول بها لكل وزارة، في ظل عمل الوزارات على متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وتتكون اللجنة المشتركة من 9 لجان دائمة، هي: المالية برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، والإدارية برئاسة العين خالد البكار، والتربية والتعليم برئاسة العين الدكتورة محاسن جاغوب، والصحة والبيئة والسكان برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، والزراعة والمياه برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، والعمل والتنمية الاجتماعية برئاسة العين عيسى مراد، والطاقة والثروة المعدنية برئاسة العين مالك الكباريتي، ولجنة السياحة برئاسة العين عبدالحكيم محمود الهندي.
--(بترا)
م ش/ ن ح/رق
05/09/2023 15:57:17
MENAFN05092023000117011021ID1107011251
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