عمّان 5 أيلول (بترا)- نظم مشروع الزمالة البرلمانية الذي ينفذه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، جلسة حوارية بعنوان "تمكين المرأة سياسيا"، ناقشت أهمية توفير البيئة المناسبة لتمكين المرأة وتعزيز انخراطها بالأحزاب والعمل السياسي في مختلف المجالات.

وأكدت النائب دينا البشير، أهمية المشاركة الفاعلة بالعمل السياسي والحزبي وتعزيز دور المرأة في عملية التحديث، باعتبارها شريكًا حقيقيًّا بعملية صنع القرار، مشيرة إلى أن تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية، هيّأ لها الظروف لممارسة دورها رغم وجود الكثير من التحديات التي تتمثل في الصورة النمطية تجاهها من قبل المجتمع.

واستعرضت خلال الجلسة التي تأتي في إطار اللقاءات والنشاطات التي ينفذها المشروع على هامش التدريبات النظرية والعملية، أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب لإتاحة الفرصة أمامها، للمشاركة السياسية وتعزيز حضورها في البرلمان من خلال تخصيص مقعد واحد للمرأة عن كل دائرة انتخابية والبالغ عددها 18 دائرة، وذلك من خلال "الكوتا"، كما اشترط القانون في القوائم المترشحة للدائرة الانتخابية العامة، المخصص لها (41) مقعداً، وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة الذين يلونهم في القائمة المشكلة.







ودار حوار خلال الجلسة التي حضرها العين جميل النمري، ومديرة الإعلام والاتصال ومديرة البرامج والمبادرات في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية راما الرواش، تناول عددًا من المحاور المرتبطة بالعمل السياسي والبرلماني والحزبي، إضافة إلى أهمية إعادة بناء ثقة متبادلة لتوسيع قاعدة المشاركة وانخراط الشباب بالعملية السياسية بجوانبها كافة.

يشار إلى أن الصندوق أطلق هذا العام الدورة الرابعة من مشروع الزمالة البرلمانية، الذي يقوم على تركيز الخدمة المقدمة في إطار دمج الشباب في الحياة السياسية من خلال تقديمهم كمساعدين بحثيين للنواب يتولون مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة عن مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للنقاش خلال جلسات مجلس النواب.

--(بترا)





م د/رق

05/09/2023 15:52:26