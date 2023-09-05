مشروع الزمالة البرلمانية يعقد جلسة حوارية بعنوان تمكين المرأة سياسياً
التاريخ
9/5/2023 2:30:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 5 أيلول (بترا)- نظم مشروع الزمالة البرلمانية الذي ينفذه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، جلسة حوارية بعنوان "تمكين المرأة سياسيا"، ناقشت أهمية توفير البيئة المناسبة لتمكين المرأة وتعزيز انخراطها بالأحزاب والعمل السياسي في مختلف المجالات.
وأكدت النائب دينا البشير، أهمية المشاركة الفاعلة بالعمل السياسي والحزبي وتعزيز دور المرأة في عملية التحديث، باعتبارها شريكًا حقيقيًّا بعملية صنع القرار، مشيرة إلى أن تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية، هيّأ لها الظروف لممارسة دورها رغم وجود الكثير من التحديات التي تتمثل في الصورة النمطية تجاهها من قبل المجتمع.
واستعرضت خلال الجلسة التي تأتي في إطار اللقاءات والنشاطات التي ينفذها المشروع على هامش التدريبات النظرية والعملية، أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب لإتاحة الفرصة أمامها، للمشاركة السياسية وتعزيز حضورها في البرلمان من خلال تخصيص مقعد واحد للمرأة عن كل دائرة انتخابية والبالغ عددها 18 دائرة، وذلك من خلال "الكوتا"، كما اشترط القانون في القوائم المترشحة للدائرة الانتخابية العامة، المخصص لها (41) مقعداً، وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة الذين يلونهم في القائمة المشكلة.
ودار حوار خلال الجلسة التي حضرها العين جميل النمري، ومديرة الإعلام والاتصال ومديرة البرامج والمبادرات في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية راما الرواش، تناول عددًا من المحاور المرتبطة بالعمل السياسي والبرلماني والحزبي، إضافة إلى أهمية إعادة بناء ثقة متبادلة لتوسيع قاعدة المشاركة وانخراط الشباب بالعملية السياسية بجوانبها كافة.
يشار إلى أن الصندوق أطلق هذا العام الدورة الرابعة من مشروع الزمالة البرلمانية، الذي يقوم على تركيز الخدمة المقدمة في إطار دمج الشباب في الحياة السياسية من خلال تقديمهم كمساعدين بحثيين للنواب يتولون مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة عن مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للنقاش خلال جلسات مجلس النواب.
--(بترا)
م د/رق
05/09/2023 15:52:26
MENAFN05092023000117011021ID1107011249
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