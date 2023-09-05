المصادقة على التعليمات الخاصة برخص المهن خارج حدود تنظيم الامانة
التاريخ
9/5/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- صادق مجلس أمانة عمان في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على إصدار التعليمات الخاصة برخص المهن في المنطقة الواقعة خارج حدود التنظيم ضمن حدود الأمانة لسنة 2023.
وتنص التعليمات على أن القطع خارج التنظيم وطبيعة استعمالاتها سكنية، ستعامل معاملة الابنية داخل التنظيم السكني، وأن هذه المباني ستطبق عليها تعليمات مهن الخدمات اليومية حسب تعليمات المهن ضمن القطع المنطقة (سكن) مع تطبيق ذات الاشتراطات الواردة في التعليمات.
ويأتي إصدار التعليمات الخاصة برخص المهن في المنطقة خارج حدود التنظيم ضمن حدود الامانة استناداً لأحكام الفقرة (ا) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (10) من قانون رخص المهن داخل حدود الامانة رقم (11) لسنة 2022.
ووافق المجلس على مسودة الاتفاقية المعدلة لمنحة السفارة البريطانية المنوي توقيعها بين مجلس الأمانة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب رفع قيمة المنحة لتصبح 5522239 جنيها استرلينيا بدلا من 4900000 جنية حسب الاتفاقية الموقعة سابقاً.
كما وافق المجلس على مسودة الاتفاقية المعدلة لمنحة الإشراف على إعادة تأهيل بركة البيبسي بين مجلس الامانة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب رفع قيمة المنحة لتصبح 703747 يورو بدلا من 600 ألف يورو حسب الاتفاقية الموقعة في 28 شباط العام الماضي، لتغطية كلف تمديد عقد الإشراف إلى 31/5/2024 بدلاً من 9/9/2023.
--(بترا)
ع ع/م ف/ف ق
05/09/2023 15:46:18
MENAFN05092023000117011021ID1107011248
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