عمان 5 أيلول (بترا)- صادق مجلس أمانة عمان في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على إصدار التعليمات الخاصة برخص المهن في المنطقة الواقعة خارج حدود التنظيم ضمن حدود الأمانة لسنة 2023.

وتنص التعليمات على أن القطع خارج التنظيم وطبيعة استعمالاتها سكنية، ستعامل معاملة الابنية داخل التنظيم السكني، وأن هذه المباني ستطبق عليها تعليمات مهن الخدمات اليومية حسب تعليمات المهن ضمن القطع المنطقة (سكن) مع تطبيق ذات الاشتراطات الواردة في التعليمات.

ويأتي إصدار التعليمات الخاصة برخص المهن في المنطقة خارج حدود التنظيم ضمن حدود الامانة استناداً لأحكام الفقرة (ا) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (10) من قانون رخص المهن داخل حدود الامانة رقم (11) لسنة 2022.

ووافق المجلس على مسودة الاتفاقية المعدلة لمنحة السفارة البريطانية المنوي توقيعها بين مجلس الأمانة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب رفع قيمة المنحة لتصبح 5522239 جنيها استرلينيا بدلا من 4900000 جنية حسب الاتفاقية الموقعة سابقاً.

كما وافق المجلس على مسودة الاتفاقية المعدلة لمنحة الإشراف على إعادة تأهيل بركة البيبسي بين مجلس الامانة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب رفع قيمة المنحة لتصبح 703747 يورو بدلا من 600 ألف يورو حسب الاتفاقية الموقعة في 28 شباط العام الماضي، لتغطية كلف تمديد عقد الإشراف إلى 31/5/2024 بدلاً من 9/9/2023.

--(بترا)

ع ع/م ف/ف ق

05/09/2023 15:46:18