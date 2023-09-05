وفد يطلع على تطبيق مدارس مهنية لبرنامج بيتك
التاريخ
9/5/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- اطلع وفد تابع شركة بيرسون التعليميّة العالميّة على مُجريات تطبيق مناهج وتخصصات برنامج "بيتك" في عدد من المدارس المهنيّة التابعة لمديريّة لواء القويسمة.
وخلال جولة الوفد، بحضور مدير تربيّة اللواء أحمد الشرفات، في عدة مدارس مهنيّة اطلعوا على الإجراءات التنفيذيّة المطبقة والتي تُعنى بتقديم نهج مُبتكر للتعليم المُتمازج لتدريس منهاج "BTEC" وأعداد المقبولين مُنذ بداية العام الدراسي الجديد 2024/2023 .
وقدم الشرفات عرضا عما جرى تنفيذه من تجهيزات للغرف الصفيّة والمشاغل المهنيّة التي تُعنى بتطوير التعليم والتدريب المهني في مدارس القويسمة المهنيّة وبأحدث التقنيات العمليّة والبرمجيّة.
ويُذكر أن برنامج بيرسون يعمل على تطوير المناهج التخصصيّة وبرامج تدريب المُعلمين في تخصصات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والتعليم الفندقي والزراعي والتجميل خلال العام الدراسي 2024/2023 تليها تخصصات السياحة والسفر والإعلام الإبداعي والفنون والتصميم والبناء خلال العام الدراسي 2025/2024.
--(بترا)
ع س/ ن ح/ف ق
05/09/2023 15:42:45
MENAFN05092023000117011021ID1107011247
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