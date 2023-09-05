وفد يطلع على تطبيق مدارس مهنية لبرنامج بيتك

عمان 5 أيلول (بترا)- اطلع وفد تابع شركة بيرسون التعليميّة العالميّة على مُجريات تطبيق مناهج وتخصصات برنامج "بيتك" في عدد من المدارس المهنيّة التابعة لمديريّة لواء القويسمة.

وخلال جولة الوفد، بحضور مدير تربيّة اللواء أحمد الشرفات، في عدة مدارس مهنيّة اطلعوا على الإجراءات التنفيذيّة المطبقة والتي تُعنى بتقديم نهج مُبتكر للتعليم المُتمازج لتدريس منهاج "BTEC" وأعداد المقبولين مُنذ بداية العام الدراسي الجديد 2024/2023 .

وقدم الشرفات عرضا عما جرى تنفيذه من تجهيزات للغرف الصفيّة والمشاغل المهنيّة التي تُعنى بتطوير التعليم والتدريب المهني في مدارس القويسمة المهنيّة وبأحدث التقنيات العمليّة والبرمجيّة.

ويُذكر أن برنامج بيرسون يعمل على تطوير المناهج التخصصيّة وبرامج تدريب المُعلمين في تخصصات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والتعليم الفندقي والزراعي والتجميل خلال العام الدراسي 2024/2023 تليها تخصصات السياحة والسفر والإعلام الإبداعي والفنون والتصميم والبناء خلال العام الدراسي 2025/2024.

--(بترا)

ع س/ ن ح/ف ق

05/09/2023 15:42:45