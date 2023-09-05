انطلاق مؤتمر الأردن الاقتصادي

عمان 5 أيلول (بترا)- انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر الأردن الاقتصادي بنسخته 23، تحت عنوان "الابتكار في التجارة الالكترونية"، بمشاركة دولية واسعة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل، يوسف الشمالي، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الذي تنظمه مجموعة آفاق للإعلام وتنظيم المؤتمرات، أن حجم التجارة الإلكترونية في الأردن ما يزال دون الطموح، إذ بلغ نحو 788 مليون دولار عام 2020، بينما تجاوز حجمها العام الماضي ما قيمته 5.7 تريليون دولار عالميا، منها 37 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعا أن يستمر بذات الاتجاه ليبلغ حجمها العالمي 8.1 تريليون دولار منها 57 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2026.

وأكد الشمالي أن الحكومة تعمل على تيسير تحول المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية القائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وأنها لا تريد لأي من مؤسسات القطاع الخاص التخلف عن اللحاق بركب هذا التحول.

وبين أن التحدي يتلخص بتسريع هذا التحول بوتيرة تتجاوز نموه الحالي الذي لا يلبي سعي الحكومة لتحديث اقتصادي ونفاذ أكبر للأسواق العربية والإقليمية.

وأوضح أن عوامل النجاح في هذا المجال عديدة من أبرزها: وجود قطاع متطور للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعي حثيث للتحول نحو الاقتصاد والخدمات الرقمية وإقامة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، وعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة للمملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، ومهارات رقمية متنامية لدى فئة الشباب خاصة، وتوجه استراتيجي رسمي لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال يستفيد من أدوات التكنولوجيا في الصناعة والتجارة والخدمات.

وأضاف، إن الحكومة أطلقت استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية في الربع الأول من هذا العام، وتهدف لجعل الأردن مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت بما يعزز الصادرات الوطنية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية راعت النظام البيئي الشامل للتجارة الإلكترونية والموارد البشرية والمالية المخصصة وآليات التنفيذ اللازمة الكافية لتنفيذها وفق أسس قانونية واضحة ومنظمة.

وبين أن الحكومة عملت على ترسيخ هذا التحول من خلال عدة محاور من أهمها: إقامة بنية تحتية متطورة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنفاذ أدوات تشريعية ناظمة للتعاملات التجارية الإلكترونية من شأنها توفير مظلة قانونية للتجارة الإلكترونية، مؤكدا أن الحكومة مستمرة بالتعاون مع القطاع الخاص والسلطة التشريعية في تطوير أحكام محددة تعالج الجوانب الخاصة بالتجارة الإلكترونية في التشريعات القائمة وتطوير تشريعات جديدة.

وأشار الشمالي، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تبذل بالتشارك مع القطاعين العام والخاص، جهودا كبيرة في تهيئة وإيجاد بيئة مناسبة لتنظيم التجارة الالكترونية.

وقال إن الوزارة أنشأت وحدة متخصصة تعنى بالتجارة الداخلية والإلكترونية، للتنسيق مع فريق العمل الوطني للتجارة الالكترونية الذي يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تنظيم وضبط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

بدوره قال مدير عام مجموعة آفاق للإعلام، الدكتور خلدون نصير، إن المجموعة تحرص على تقديم حلول لتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية من خلال مناقشة عقبات تواجه الاقتصاد الرقمي، وفق أحدث الممارسات العالمية وإعداد أوراق عمل قابلة للتطبيق في الاقتصاد المحلي من قبل خبراء دوليين، ما وضع المؤتمر بمصاف المؤتمرات الاقتصادية المرتقبة في المنطقة بكل عام .

وأضاف، إن المؤتمر الذي يستمر يومين، سيناقش قضايا تتعلق بالتجارة الالكترونية ومستقبلها، والقوانين والتشريعات المتعلقة بها في ظل التطور الرقمي والدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى العلاقة بين المشاريع الريادية والتجارة الالكترونية، ومساهمتها في التخفيف من الفقر والبطالة، وآليات مقترحة لضمان نجاح التجارة الالكترونية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

--(بترا)

رش/ ن ح/اح

05/09/2023 15:25:13

