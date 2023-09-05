عمان 5 أيلول (بترا) - هبة العسعس- قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، خلال لقاء تشاوري، اليوم الثلاثاء مع مركز الحياة - راصد، إن إجراء المشاورات الوطنية في آلية الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان، يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني ويحقق الرؤية الملكية في منظومة التحديث.

وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدني، تعد شريكاً رئيسياً وبيت خبرة في تطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان ورافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.

وثمن مبادرة راصد في عقد اللقاء في محافظة إربد، بما يساعد في تطوير منظومة حقوق الإنسان على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد العبداللات، وجود إرادة سياسية عليا يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ؛ حيث تم إقرار منظومة الإصلاح السياسي والإقتصادي والإداري وتحديث القطاع العام، مبينا أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام جلالته الذي وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ووجه الحكومة لتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان .

وأشار إلى أن الحكومة، أقرت حُزمة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تصبُ مباشرةً في تنفيذ الالتزمات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدُستور الأردني و قانوني الأحزاب والانتخاب.

كما قامت الحكومة بإصدار قانون الطفل، وتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، وإصدار نظام التنظيم الإداري للاتصال الحكومي، إضافة إلى تطوير الممارسات بإنشاء منصة إلكترونية تعني بمتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وغيرها من التشريعات والاستراتيجيات الوطنية.

من جهته، أكد ممثل راصد عبد الله الغويري، أهمية التعاون والتشارك بين مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والجهات والمؤسسات الحكومية، مثمنا دور وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء في عقد هذه المشاورات الهادفة إلى تعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان.

وشدد الغويري، على ضرورة تحديد الأولويات خلال المرحلة القادمة من أجل وضع تصور شامل يمكن من خلاله تنفيذ التوصيات التي سيتم تقديمها للأردن خلال الاستعراض الدوري الشامل في دورته القادمة والمزمع عقدها بداية عام 2024.

وأكدت النائب آمال الشقران، أن لجنة المرأة في مجلس النواب تأخذ دورًا مهمًا في تعزيز حقوق الإنسان ، من خلال التركيز على قضايا المرأة والأسرة، والعمل على تحسين وضعهم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

من ناحيته، أشار النائب محمد الشطناوي ، إلى أهمية التوجيهات الملكية التي تحث على التطوير والإصلاح في الحياة الاقتصادية والسياسية في الأردن، بما ينعكس على تطوير القوانين والسياسات لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي المساهمة في زيادة الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان والمشاركة المدنية.

--(بترا)

ه ع/ف م/ف ق

05/09/2023 15:21:44