4 لاعبين أردنيين ينافسون في جائزة عالمية بالكراتيه

عمان 5 أيلول (بترا)- أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه، عن ترشيح 4 لاعبين من المنتخب الوطني في قائمة المرشحين للحصول على جائزة (الفائزون الكبار) لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم، وممن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.

وضمت القائمة لاعبي المنتخب الوطني ضمن وزن تحت 60 كغم، عبدالله حماد وعمر شقرة، والبطل الأولمبي، عبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).

وسيتم اختيار فائز واحد في كل وزن، وذلك خلال الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري العالمي والتي ستحتضنها مدينة دبلن الأيرلندية خلال الفترة من 8 إلى 10 أيلول الحالي.

يشار إلى أن المنتخب الوطني للكراتيه، كان قد حقق في الجولات الثلاث الماضية من بطولة الدوري العالمي، والتي أقيمت في مصر واليابان والمغرب، 6 ميداليات منها 4 ذهبيات.

--(بترا)

خ خ/رق

05/09/2023 15:12:22