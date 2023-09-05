42 سائقا يشاركون في ختام بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي
التاريخ
9/5/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، عن مشاركة 42 سائقا من الأردن وفلسطين في الجولة الثالثة والختامية من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، في منطقة الكاولين – ماحص، وبدعم من شركة زين الأردن وماوتن ديو.
ويتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل 15 نتيجة، حيث ستقام اليوم بمركز التدريب في نادي السيارات الملكي، عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق وعملية التدقيق الإداري وتوزيع الأرقام ومخطط مسار الطريق على السائقين، وسيتدرب المشاركون في السباق غدا على المسار سيرا على الأقدام فقط.
وسيقام في السباق نفسه الجولة الثالثة من بطولة الأردن للدفع الرباعي للمبتدئين.
--(بترا)
خ خ/رق
05/09/2023 15:08:02
MENAFN05092023000117011021ID1107011243
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