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42 سائقا يشاركون في ختام بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي

9/5/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 أيلول (بترا)- أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، عن مشاركة 42 سائقا من الأردن وفلسطين في الجولة الثالثة والختامية من بطولة الأردن ‏‏لسباقات الدفع ‏الرباعي، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، في منطقة الكاولين – ماحص، وبدعم من شركة زين الأردن وماوتن ديو.‏
ويتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل 15 نتيجة، حيث ستقام اليوم بمركز التدريب في نادي السيارات ‏‏‏الملكي، عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق وعملية التدقيق الإداري وتوزيع الأرقام ومخطط مسار الطريق على ‏‏‏السائقين، وسيتدرب المشاركون في السباق غدا على المسار سيرا على الأقدام فقط.
وسيقام في السباق نفسه الجولة الثالثة من بطولة الأردن للدفع الرباعي للمبتدئين.‏‏
--(بترا)
خ خ/رق
05/09/2023 15:08:02

MENAFN05092023000117011021ID1107011243

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