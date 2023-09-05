عمان 5 أيلول (بترا)- أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، عن مشاركة 42 سائقا من الأردن وفلسطين في الجولة الثالثة والختامية من بطولة الأردن ‏‏لسباقات الدفع ‏الرباعي، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، في منطقة الكاولين – ماحص، وبدعم من شركة زين الأردن وماوتن ديو.‏

ويتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل 15 نتيجة، حيث ستقام اليوم بمركز التدريب في نادي السيارات ‏‏‏الملكي، عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق وعملية التدقيق الإداري وتوزيع الأرقام ومخطط مسار الطريق على ‏‏‏السائقين، وسيتدرب المشاركون في السباق غدا على المسار سيرا على الأقدام فقط.

وسيقام في السباق نفسه الجولة الثالثة من بطولة الأردن للدفع الرباعي للمبتدئين.‏‏

--(بترا)

خ خ/رق

05/09/2023 15:08:02