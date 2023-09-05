لقاء يبحث تحديات الأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس الكورة

إربد 5 أيلول (بترا)- بحث مدير التربية والتعليم للواء الكورة جهاد الروابدة، اليوم الثلاثاء، مع وفد من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من مدارس اللواء.

وأكد الروابدة أهمية تضافر الجهود لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التعليم ضمن بيئة خالية من حواجز وعوائق تحول بينهم وبين التعليم الدامج، وتوفير المعرفة الكافية لدى الكوادر التعليمية في التعامل معهم.

من جانبه، أشار يوسف الربابعة من مديرية خطة التعليم الدامج في المجلس إلى دور المجلس في تقديم الدعم الفني لمختلف المؤسسات التعليمية لتطوير برامجها التربوية والتعليمية، وإيجاد بنية تحتية مهيأة لتصبح المدارس جاهزة لاستقبال جميع الطلبة بمن فيهم الطلبة ذوي الإعاقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وجال الوفد بمدرستي كفر الماء الثانوية الشاملة للبنات، وكفر راكب الثانوية الشاملة المختلطة كونهما من المدارس الدامجة.

من جهة أخرى، افتتح الروابدة، الورشة التدريبية للريبوتكس والتي عقدها مركز اليوبيل للتميز - مركز الملك حسين- في مدرسة كفر الماء الثانوية الشاملة للبنات.

وقال الروابدة إن الورشة تهدف إلى تشجيع الطلبة المتدربين على تطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال،

والى توجيهم نحو الريادة والابتكار، والاستثمار في طاقاتهم.

--(بترا)

ا ح/م ف/رق

05/09/2023 15:02:48