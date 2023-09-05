لقاء يبحث تحديات الأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس الكورة

لقاء يبحث تحديات الأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس الكورة
التاريخ
9/5/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 5 أيلول (بترا)- بحث مدير التربية والتعليم للواء الكورة جهاد الروابدة، اليوم الثلاثاء، مع وفد من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من مدارس اللواء.
وأكد الروابدة أهمية تضافر الجهود لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التعليم ضمن بيئة خالية من حواجز وعوائق تحول بينهم وبين التعليم الدامج، وتوفير المعرفة الكافية لدى الكوادر التعليمية في التعامل معهم.
من جانبه، أشار يوسف الربابعة من مديرية خطة التعليم الدامج في المجلس إلى دور المجلس في تقديم الدعم الفني لمختلف المؤسسات التعليمية لتطوير برامجها التربوية والتعليمية، وإيجاد بنية تحتية مهيأة لتصبح المدارس جاهزة لاستقبال جميع الطلبة بمن فيهم الطلبة ذوي الإعاقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وجال الوفد بمدرستي كفر الماء الثانوية الشاملة للبنات، وكفر راكب الثانوية الشاملة المختلطة كونهما من المدارس الدامجة.
من جهة أخرى، افتتح الروابدة، الورشة التدريبية للريبوتكس والتي عقدها مركز اليوبيل للتميز - مركز الملك حسين- في مدرسة كفر الماء الثانوية الشاملة للبنات.
وقال الروابدة إن الورشة تهدف إلى تشجيع الطلبة المتدربين على تطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال،
والى توجيهم نحو الريادة والابتكار، والاستثمار في طاقاتهم.
--(بترا)
ا ح/م ف/رق
05/09/2023 15:02:48
MENAFN05092023000117011021ID1107011242
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