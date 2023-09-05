نواب يشاركون بلقاء حواري حول العمل الحزبي في جامعة البترا
التاريخ
9/5/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- أكد مقرر لجنة التعليم والشباب النيابية محمد المحارمة، أهمية التشاركية بين مجلس النواب والجامعات لعقد حوارات من شأنها تمكين الشباب وتوعيتهم بقانوني الأحزاب والانتخاب وتحفيزهم على ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم بناءً على البرامج الوطنية الواضحة التي تساهم في خدمة الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمته عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا، حول العمل الحزبي في الجامعات تحت عنوان "الواقع والطموح" بمشاركة النواب: محمد المحارمة وجعفر الربابعة ودينا البشير.
وأشار المحارمة إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يشهد مرحلة إصلاحية كبيرة، تجسدت بمسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، عنوانها تعزيز دور الشباب بممارسة الحياة الحزبية والسياسية.
وثمن المحارمة دعم جلالة الملك، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، للشباب وضرورة تعزيز دورهم في العملية الديمقراطية، مشيراً إلى أهمية نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.
من جهتهما، أكد النائبان الربابعة والبشير أهمية دور الجامعات وعمادات شؤون الطلبة في تعزيز ثقافة العمل الحزبي عند الشباب، مشيرين إلى إن الجامعات تعتبر الحاضنة الأكبر لفئة الشباب.
بدوره، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور إياد الملاح، الذي أدار اللقاء، بحضور طلبة وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية، إن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لدور مؤسسات الدولة في توعية طلبة الجامعات حول العمل السياسي والحزبي، بعد إقرار نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في الجامعات.
يُذكر أن جامعة البترا أنشأت مكتب تمكين القيادات الواعدة في عمادة شؤون الطلبة، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتوعية الطلبة حول مشاركتهم في العمل السياسي الحزبي.
--(بترا)
م خ /
05/09/2023 14:51:03
MENAFN05092023000117011021ID1107011241
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