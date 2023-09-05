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نواب يشاركون بلقاء حواري حول العمل الحزبي في جامعة البترا

9/5/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 5 أيلول (بترا)- أكد مقرر لجنة التعليم والشباب النيابية محمد المحارمة، أهمية التشاركية بين مجلس النواب والجامعات لعقد حوارات من شأنها تمكين الشباب وتوعيتهم بقانوني الأحزاب والانتخاب وتحفيزهم على ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم بناءً على البرامج الوطنية الواضحة التي تساهم في خدمة الوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمته عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا، حول العمل الحزبي في الجامعات تحت عنوان "الواقع والطموح" بمشاركة النواب: محمد المحارمة وجعفر الربابعة ودينا البشير.
وأشار المحارمة إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يشهد مرحلة إصلاحية كبيرة، تجسدت بمسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، عنوانها تعزيز دور الشباب بممارسة الحياة الحزبية والسياسية.
وثمن المحارمة دعم جلالة الملك، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، للشباب وضرورة تعزيز دورهم في العملية الديمقراطية، مشيراً إلى أهمية نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.
من جهتهما، أكد النائبان الربابعة والبشير أهمية دور الجامعات وعمادات شؤون الطلبة في تعزيز ثقافة العمل الحزبي عند الشباب، مشيرين إلى إن الجامعات تعتبر الحاضنة الأكبر لفئة الشباب.
بدوره، قال عميد شؤون الطلبة الدكتور إياد الملاح، الذي أدار اللقاء، بحضور طلبة وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية، إن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لدور مؤسسات الدولة في توعية طلبة الجامعات حول العمل السياسي والحزبي، بعد إقرار نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في الجامعات.
يُذكر أن جامعة البترا أنشأت مكتب تمكين القيادات الواعدة في عمادة شؤون الطلبة، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتوعية الطلبة حول مشاركتهم في العمل السياسي الحزبي.
--(بترا)
م خ /
05/09/2023 14:51:03

MENAFN05092023000117011021ID1107011241

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