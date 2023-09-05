انخفاض الاسترليني تحت حاجز الـ 26ر1 دولار

لندن 5 أيلول (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار الأميركي تحت حاجز الـ26ر1 دولار. وحسب تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني 6ر0 بالمئة، ليصل إلى 2555ر1 دولار، فيما استقر منخفضاً أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 168ر1 يورو. --(بترا) ر ش/رق 05/09/2023 14:44:45

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