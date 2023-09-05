انخفاض الاسترليني تحت حاجز الـ 26ر1 دولار
التاريخ
9/5/2023 2:30:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 5 أيلول (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار الأميركي تحت حاجز الـ26ر1 دولار.
وحسب تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني 6ر0 بالمئة، ليصل إلى 2555ر1 دولار، فيما استقر منخفضاً أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 168ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/رق
05/09/2023 14:44:45
MENAFN05092023000117011021ID1107011240
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