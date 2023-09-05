عمان 5 أيلول (بترا)- ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والبطالة والناتج المحلي الإجمالي.

وقال النبر، بحضور المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، وعدد من المعنيين والمتخصصين، إن دائرة الإحصاءات تعد من أهم الدوائر التي تزود المؤسسات الحكومية بجميع المعلومات والأرقام اللازمة لها.

وأضاف أنه في الربع الأخير من العام الحالي، سيعلن عن نتائج مؤشر خط الفقر، مشيرًا إلى أن المؤشر سيصدر عن دائرة الإحصاءات في نيسان العام المقبل ولأول مرة منذ العام 2017.

من جانبهم، تساءل النواب: هايل عياش، ينال فريحات، موسى هنطش، عدنان مشوقة، محمد العكور، امغير الهملان الدعجة، حول كيفية احتساب خط الفقر والمؤشرات المتبعة لدى دائرة الإحصاءات وآلية إصدارها، مؤكدين ضرورة وجود شبكة إلكترونية خاصة تربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض.

بدورها، قالت بركات إن منتدى الاستراتيجيات أصدر ورقة عمل تحليلية من خلال دراسات قام بها لمخرجات فرص العمل بين القطاعات وعدد العاملين الأردنيين والأجانب.

من ناحيته، استعرض فريحات مهام دائرة الإحصاءات المتعلقة بعمليات جمع وتصنيف وتحليل الإحصاءات الرسمية في مجالات الحياة الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية والزراعية، وإجراء التعدادات في مجالات السكان والمساكن والزراعة والمنشآت.

وأكد أن الاقتصاد الأردني في تحسن منذ مطلع العام 2021 بعد جائحة كورونا، إذ تم استحداث فرص عمل جديدة، بلغت تقريبًا بين 70 و90 ألف فرصة عمل بناء على مسح دائرة الإحصاءات.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، بلغ حوالي 34 مليار دينار، بمعدل نمو بلغ 2.5 بالمئة، مشيرا إلى أنه وحتى حزيران الماضي بلغت الصادرات نصف الواردات، ما يعد تحسنا في نسب الصادرات، حيث وصل لأول مرة لهذه النسبة.

وبين أن الاقتصاد الأردني من أفضل الاقتصادات مقارنة بالدول العربية غير النفطية، لافتا إلى الخطط المستقبلية لدائرة الإحصاءات والمتمثلة بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2025، وإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي، وتعديل قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012، والربط السجلي مع الدوائر والمؤسسات المنتجة للبيانات الإحصائية، ورفع جودة المنتجات الإحصائية باستخدام التكنولوجيا.

وتابع فريحات أن الدائرة هي صاحبة الاختصاص بتزويد الحكومة بالأرقام المتعلقة بنسب الفقر والبطالة والتضخم، وسيجري ربطها مع المؤسسات الحكومية إلكترونيا مطلع العام المقبل، من خلال مركز البيانات الوطني التفاعلي، لافتا إلى استعداد دائرة الإحصاءات باطلاع لجنة الاقتصاد النيابية على جميع الأرقام الإحصائية في حساب الناتج المحلي بشكل دوري.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

05/09/2023 14:28:11