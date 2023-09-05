الزراعة توقع اتفاقية لإنشاء مشروع استزراع سمكي

عمان 5 أيلول (بترا)- وقعت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع جمعية المهندس الزراعي في الأغوار الشمالية، لإنشاء مشروع استزراع سمكي على مساحة 10 دونمات، إضافة إلى مشروع زراعات بالتقنيات الحديثة (اكوابونيك).

وقال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، إن الوزارة وضمن خطتها عملت على فتح باب الاستثمار للمحطات الزراعية التابعة للوزارة من قبل الجمعيات والمستثمرين، وذلك لإعادة تأهيلها وتحقيق القيمة المضافة محليا من خلال مدخلات الإنتاج والعمالة، إضافة إلى تأهيل الشباب في المحافظات على المشاريع الريادية وتوفير فرص عمل ومصادر دخل لهم.

وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف المهندسين حديثي التخرج، حيث تقدم الاتفاقية إضافة الى المحطة التابعة للوزارة في الأغوار الشمالية، منحة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" تصل الى 75 ألف دولار.

وأضاف أن الوزارة ومن خلال الإقراض الزراعي، عملت على تمويل المشاريع الريادية ومشاريع الشباب في الاستزراع السمكي، والتقنيات الحديثة، بما يزيد على 20 مليون دينار، إضافة إلى مساعدة الشباب الريادي من خلال حاضنة الابتكار الزراعي في المركز الوطني للبحوث الزراعية.

من جانبة، بين رئيس الجمعية المهندس أحمد الحموري، أن هذا المشروع يدعم عددا كبيرا من المهندسين الزراعيين بتخصصات مختلفة، لإيجاد مشروع يحقق فرص عمل ثابتة ودخل، إضافة إلى فرصة التأهيل والتدريب لعدد كبير من المهندسين حديثي التخرج، وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يزيد على 15 مهندسا زراعيا، وأن العدد قابل للزيادة مع توسع المشروع، إضافة الى 20 فرصة عمل غير مباشرة من خلال الخدمات اللوجستية والمساعدة للمشروع.

--(بترا)

رح/رق

05/09/2023 14:25:18