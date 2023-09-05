إصدار جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن

إصدار جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن
التاريخ
9/5/2023 2:30:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 5 أيلول (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن CFI، لموسم (2023_ 2024) والتي تقام خلال الفترة 25-29 أيلول الحالي.
ويلتقي السرحان مع أم القطين عند الخامسة عصر يوم الاثنين 25 أيلول على ملعب السرحان، قبل أن يواجه الهاشمية نظيره اليرموك عند السابعة والنصف على ستاد الأمير محمد.
ويستقبل الصريح ضيفه الطيبة عند الخامسة عصر الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم، وبذات التوقيت يلتقي سحاب مع البقعة على ملعب البترا، فيما يحل عمان FC ضيفا على الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.
ويواجه الأهلي نظيره العالية عند الخامسة عصر الأربعاء على ملعب البترا، وبذات التوقيت يلتقي الجزيرة مع مرج الحمام على ملعب السلط، فيما يستقبل معان ضيفه اتحاد الرمثا عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وبنفس الوقت يحل حرثا ضيفا على الفيصلي على ستاد عمان.
ويحل صما ضيفا على مغير السرحان عند الخامسة عصر الخميس على ستاد الأمير محمد، وبذات التوقيت يلتقي السلط مع العربي على ملعب السلط، قبل أن يستقبل الوحدات ضيفه جرش عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان، وبنفس التوقيت يلتقي الجليل مع دوقرة على ستاد الحسن.
وتختتم مواجهات دور الـ 32 من البطولة يوم الجمعة، حيث يلتقي شباب الأردن مع دير أبي سعيد عند الخامسة عصرا على ملعب البترا، فيما يواجه شباب العقبة نظيره الوحدة عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وبذات التوقيت يستقبل الرمثا ضيفه وادي الريان على ستاد الحسن.
وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.
وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيحدد مكان إقامتها عن طريق القرعة وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.
ويشهد دور الـ 32، من البطولة مشاركة أندية المحترفين الـ12، بالإضافة إلى (الجزيرة، الصريح، الهاشمية، السرحان، اتحاد الرمثا، اليرموك، عمان FC، العالية، البقعة، العربي) من دوري الدرجة الأولى، والفرق الـ 10 المتأهلة من الدور التمهيدي: (دوقرة، الطيبة، صما، مرج الحمام، دير أبي سعيد، وادي الريان، الوحدة، حرثا، أم القطين، وجرش).
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
05/09/2023 14:22:41
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